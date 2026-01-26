La sera del 21 gennaio u.s., presso la sede dello SPI CGIL di Carovigno, si è svolto l’incontro pubblico che ha segnato la fondazione del Comitato della Società Civile per il NO al Referendum Costituzionale.

All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà politiche, sociali e associative del territorio, unite dalla volontà di promuovere un confronto informato e consapevole sul referendum costituzionale e di sostenere le ragioni del NO, ritenuto fondamentale per la tutela dei principi democratici, dell’equilibrio tra i poteri dello Stato e della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Hanno aderito al Comitato, in ordine alfabetico:

• ACLI Carovigno

• Alleanza Verdi e Sinistra Brindisi

• ARCI Brindisi

• Movimento 5 Stelle Carovigno

• Partito Democratico Carovigno

• Rifondazione Comunista / Sinistra Europea – Carovigno

• SPI CGIL Carovigno

Il Comitato nasce con l’obiettivo di informare la cittadinanza sui contenuti del referendum costituzionale, favorire momenti di approfondimento e dibattito pubblico e stimolare una partecipazione attiva e consapevole al voto.

Nei prossimi giorni saranno organizzate iniziative, assemblee e incontri aperti alla cittadinanza, per discutere nel merito le proposte di modifica costituzionale e le loro possibili conseguenze sul futuro democratico del Paese.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare e ad aderire al Comitato, perché la Costituzione è un patrimonio comune e la sua difesa riguarda l’intera società civile.



COMITATO DELLA SOCIETA’ CIVILE PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE

CAROVIGNO