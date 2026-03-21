Si è svolta oggi a Latiano, nella suggestiva cornice di Palazzo Imperiali, l’inaugurazione dello Sportello Impresa Donna Confesercenti Brindisi, un nuovo servizio dedicato al sostegno e allo sviluppo dell’imprenditoria femminile sul territorio, come già accaduto in tanti comuni del territorio brindisino e anche all’interno dell’Ente provincia.

Lo sportello di Latiano è attivo presso Via Albanese n. 63e nasce come presidio concreto di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolto alle donne che desiderano avviare, sviluppare o rafforzare un’attività imprenditoriale.

Sono intervenuti, oltre agli operatori, il presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, e la responsabile di Impresa Donna Confesercenti, Divina Greco.

L’obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento stabile, capace di fornire strumenti, competenze e supporto in tutte le fasi del percorso imprenditoriale, contribuendo a ridurre i gap informativi e relazionali e a favorire una crescita economica e sociale più inclusiva.

Lo Sportello metterà a disposizione:

– informazioni su bandi e opportunità di finanziamento

– orientamento burocratico e amministrativo

– supporto nella definizione e sviluppo del progetto d’impresa

– accesso a una rete di professionisti

– momenti di formazione e networking

L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per il territorio, rafforzando la rete di supporto alle donne e promuovendo nuove opportunità di crescita, autonomia e sviluppo.Con l’apertura dello Sportello di Latiano, Impresa Donna Confesercenti Brindisi prosegue il proprio impegno nei comuni della provincia, consolidando una presenza attiva e concreta a sostegno dell’imprenditoria femminile.