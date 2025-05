È con orgoglio che annunciamo la nascita della Miceli Arts Foundation nella Città di New York, un nuovo punto di riferimento internazionale dedicato alla promozione della musica, dell’arte e dei giovani talenti, ispirato alla visione e alla straordinaria carriera del Maestro Stefano Miceli, figura di spicco della scena musicale contemporanea.

«L’esempio del Maestro Miceli rappresenta una guida e una fonte d’ispirazione a New York per intere generazioni» ha dichiarato Roderick Williams, Vicepresidente della Fondazione «…con una carriera che lo ha portato sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, da Carnegie Hall al Sydney Opera House e Berliner Philharmonie, dall’Asia all’Europa, il Maestro Miceli si è distinto non solo come direttore d’orchestra e pianista di fama internazionale, ma anche come mentore, educatore e promotore culturale. Crediamo nel potere trasformativo della musica e nel dovere di offrire ai nuovi artisti strumenti reali per esprimere il loro potenziale».

La Miceli Arts Foundation vuole essere un catalizzatore di opportunità, un luogo dove il merito e la passione per la musica possano incontrare risorse per emergere e crescere, in un dialogo costante tra le culture e i linguaggi del mondo.

Celebrata con un evento inaugurale a New York, città simbolo dell’arte globale e seconda casa del Maestro, la fondazione nasce con l’intento di sostenere e valorizzare il talento artistico attraverso borse di studio, programmi formativi, produzioni concertistiche e collaborazioni internazionali.

La fondazione, voluta da americani appassionati e ammiratori del Maestro Miceli, , si propone di rafforzare il legame tra New York e le capitali culturali del mondo, con un accento particolare all’Italia, offrendo ai giovani artisti uno spazio di crescita, visibilità e formazione d’eccellenza. Concerti, masterclass, programmi di mentorship e iniziative educative sono al centro delle attività.

Tra le iniziative principali della fondazione, spicca la nascita della New York Academy Orchestra, ensemble ufficiale della Miceli Arts Foundation. L’orchestra debutterà il 6 novembre con un evento di eccezionale rilevanza artistica e spirituale: la Messa da Requiem di W.A. Mozart presso la Cattedrale più visitata al mondo, Saint Patrick’s Cathedral sulla Quinta Avenue nel cuore di Manhattan. Ad inaugurare l’orchestra in questa solenne occasione sarà lo stesso Maestro Stefano Miceli.

La Miceli Arts Foundation è già molto attiva a New York ed inaugura una nuova era di impegno culturale, responsabilità sociale e visione artistica globale.

Ufficio Stampa

Miceli Arts Foundation, Inc.