È stata ufficialmente costituita ATTIVA BRINDISI, una nuova associazione che nasce con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, la valorizzazione del territorio e il rafforzamento del tessuto sociale della città di Brindisi e della sua provincia.

ATTIVA BRINDISI si propone come uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, rivolto a cittadini, professionisti, giovani e associazioni che desiderano contribuire in modo concreto allo sviluppo culturale, sociale e civico del territorio. L’associazione intende favorire il dialogo, la collaborazione e la progettazione condivisa, mettendo al centro i bisogni della comunità e le potenzialità locali.

«ATTIVA BRINDISI nasce dalla volontà di trasformare idee e competenze in azioni concrete – dichiara il Presidente della Associazione Avv. Albino Quarta –. Crediamo in una città più partecipata, consapevole e responsabile, in cui i cittadini siano protagonisti del cambiamento».

Tra le finalità dell’associazione rientrano

• la promozione di iniziative culturali, sociali e formative;

• il sostegno alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica;

• la valorizzazione del territorio, delle sue risorse e delle sue eccellenze;

• la creazione di reti e collaborazioni con enti, istituzioni e realtà associative.

In questa direzione si inserisce anche “Brindisi turismo e futuro”, prima iniziativa già progettata e realizzata da ATTIVA BRINDISI, che

ha registrato un’ottima partecipazione e un riscontro molto positivo dal punto di vista della qualità dei contenuti e dei contributi

emersi, non solo da parte dei relatori ma anche dei cittadini intervenuti nel dibattito.

Nei prossimi mesi ATTIVA BRINDISI presenterà il proprio programma di attività e avvierà una serie di iniziative aperte alla cittadinanza,

con l’obiettivo di stimolare il confronto, l’impegno civico e la coesione sociale.

L’associazione invita tutti coloro che condividono questi valori a partecipare e a contribuire attivamente al percorso appena avviato.

ATTIVA BRINDISI

Presidente Avv. Albino Quarta