“Dall’esperienza consolidata de “Il Palio di San Vito” prende vita una nuova realtà associativa: “We are San Vito dei Normanni”, associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio sanvitese in tutte le sue sfaccettature. L’associazione non solo continuerà ad organizzare e a gestire il Palio, manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la crescita, culturale e sociale del paese,

si impegnerà nella promozione della storia e delle tradizioni locali, anche medievali per l’appunto, attraverso rievocazioni, attività didattiche e pubblicazioni. Tra gli obiettivi principali figurano anche la valorizzazione del patrimonio culturale e creativo, il turismo esperienziale, l’inclusione sociale, lo sport, la diffusione della cultura della legalità e la promozione dei prodotti tipici locali.

Il direttivo dell’associazione sarà composto da Luigi Sacchi, Emanuele Bruno, Marzia Eleuthera Esposito, Adriana D’Agnano, Raffaella Arpino, Mimmo Del Vecchio e Francesco D’Agnano.

a supporto del direttivo, contribuiranno con il loro impegno Luciano Cavaliere, Barbara Chionna e Dario Siciliano.

“We are San Vito dei Normanni” si propone dunque, come punto di incontro tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, con l’intento di rendere San Vito dei Normanni sempre più protagonista nel panorama culturale e turistico.