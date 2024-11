Nella mattinata di ieri 19 novembre, i Carabinieri dei reparti dipendenti dalla Compagnia di San Vito dei Normanni hanno svolto un’articolata attività diretta alla ricerca di armi e munizioni.

A Carovigno, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, per il delitto di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. I militari, in seguito a una perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto occultati sull’armadio posto nella camera da letto dei figli minori una pistola semiautomatica cal. 9×21 con matricola abrasa, completa di serbatoio bifilare contenente 5 cartucce ed una scatola contenente 48 cartucce del medesimo calibro.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

A San Vito dei Normanni i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 58enne, il quale è stato trovato in possesso di un proiettile cal. 7,65; inoltre, all’interno del box di pertinenza dell’abitazione sono stati rinvenuti nella disponibilità dello stesso 431 Kg. di gasolio per autotrazione illecitamente detenuto, poiché materiale infiammabile pericoloso per quantità e qualità, contenuto all’interno di taniche e bottiglie in plastica non conformi alla vigente normativa e, pertanto, pericoloso per la pubblica incolumità; il carburante risulta anche sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’ACCISA sui prodotti energetici. L’uomo è stato denunciato e la cartuccia e il combustibile illegalmente detenuti sono stati sequestrati.

Gli indagati non sono da ritenersi colpevoli fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.