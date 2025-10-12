L’iniziativa “Preso Bene! Nuove conoscenze e Benessere”, ciclo di incontri comunitari promosso dalla Cooperativa Sociale Eridano e da Auser Brindisi ODV, annuncia un fondamentale appuntamento dedicato alla sicurezza digitale: “Navigare in sicurezza”.

L’incontro si terrà Lunedì 13 Ottobre 2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede di Viale Commenda 160, Brindisi.

In un mondo sempre più connesso, la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle pratiche per proteggere i propri dati e navigare in sicurezza sono cruciali per tutti i cittadini. Per questo motivo, l’evento vedrà la partecipazione di esperti di altissimo livello della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Interverranno:

• Ispettore Walter Lombardi

• Vice Ispettore Federico Lanzilao

Gli esperti della Polizia Postale forniranno direttamente ai partecipanti conoscenze essenziali su come prevenire frodi informatiche, riconoscere tentativi di phishing e difendersi dalle minacce digitali più comuni.

“Siamo lieti di ospitare un momento formativo di questa importanza, reso possibile grazie alla collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

La partecipazione è libera e aperta al pubblico. Si invita la cittadinanza a non perdere questa preziosa occasione per apprendere direttamente dai professionisti del settore come vivere il web con maggiore serenità e protezione.