L’iniziativa “Preso Bene! Nuove conoscenze e Benessere”, ciclo di incontri comunitari promosso dalla Cooperativa Sociale Eridano e da Auser Brindisi ODV, annuncia un fondamentale appuntamento dedicato alla sicurezza digitale: “Navigare in sicurezza”.
L’incontro si terrà Lunedì 13 Ottobre 2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la sede di Viale Commenda 160, Brindisi.
In un mondo sempre più connesso, la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle pratiche per proteggere i propri dati e navigare in sicurezza sono cruciali per tutti i cittadini. Per questo motivo, l’evento vedrà la partecipazione di esperti di altissimo livello della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
Interverranno:
• Ispettore Walter Lombardi
• Vice Ispettore Federico Lanzilao
Gli esperti della Polizia Postale forniranno direttamente ai partecipanti conoscenze essenziali su come prevenire frodi informatiche, riconoscere tentativi di phishing e difendersi dalle minacce digitali più comuni.
“Siamo lieti di ospitare un momento formativo di questa importanza, reso possibile grazie alla collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
La partecipazione è libera e aperta al pubblico. Si invita la cittadinanza a non perdere questa preziosa occasione per apprendere direttamente dai professionisti del settore come vivere il web con maggiore serenità e protezione.
