Martedì 7 ottobre, dalle ore 17.30 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, in via Eschilo, il magistrato Francesco Mandoi, già Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, presenterà il suo libro “Né eroe né guerriero – Ricordi e sfide di un magistrato” (Besa Editrice, 2025).

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Mesagne e dalla Sottosezione brindisina dell’Associazione “Nazionale Magistrati”, presieduta dal Pubblico Ministero Pierpaolo Montinaro, coordinatore del gruppo specializzato in violenza di genere presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Francesco Mandoi, infaticabile protagonista della lotta alla criminalità organizzata, Sostituto Procuratore della Repubblica a Brindisi e presso le Direzioni Distrettuali Antimafia di Lecce e Potenza, nonché Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e Capo della Segreteria del Sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Ayala, affida ad un volume di altissimo valore civile il racconto della sua esperienza professionale al servizio allo Stato, tra memorie intime, riflessioni personali e un invito all’impegno quotidiano come singoli e come collettività.

A portare i saluti istituzionali, nell’importante evento destinato all’intera comunità cittadina, saranno, oltre all’Amministrazione Comunale di Mesagne e al dottor Montinaro, il dirigente scolastico dell’IISS “Epifanio Ferdinando” Mario Palmisano Romano, la dottoressa Anna Maria Scalera, coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico Brindisi, il dottor Valerio D’Amici, co-referente dell’associazione “Libera” Puglia. Dialogherà con l’autore la dottoressa Marina Poci, redattrice de Il7 Magazine e Senza Colonne News. L’evento, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di alcune classi dell’IISS “Epifanio Ferdinando”, che, conoscendo la significativa opera, potranno confrontarsi per approfondimenti con l’autore nel dibattito conclusivo.

Privo di virus.www.avast.com