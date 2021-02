In queste ore, il Consiglio dei ministri è riunito per nominare i sottosegretari del governo Draghi.

Il presidente del Consiglio ha SCELTO sulla base delle indicazioni dei partiti.

La novità è che la Provincia di Brindisi potrebbe occupare una casella con la pentastellata Anna Macina, 48 anni.

La deputata di Erchie – avvocato civilista – sarebbe stata indicata dal referente Vito Crimi nel novero degli 11 sottosegretari spettanti al M5S. A lei dovrebbe essere affidata la delega alla Giustizia

Pentastellata della prima ora, la Macina, nel 2015, è stata Candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Erchie: la lista ottenne 447 preferenze, un risultato che non le permise di far entrare in Consiglio comunale.

Alle elezioni del 2018 è eletta deputata con il maggioritario nel collegio uninominale di Brindisi.

Nella legislatura ha fatto parte della Giunta per il regolamento ed è stata componente della I Commissione affari costituzionali della presidenza del Consiglio degli Interni.