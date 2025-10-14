Per l’evento di chiusura della stagione ACI Sport che sabato 18 e domenica 19 ottobre sui celebri tornanti pugliesi della SP2, riunirà i finalisti dei Trofei Slalom di tutta Italia, Fasano Corse lavora a pieno ritmo per garantire uno spettacolo di grande agonismo e una calorosa accoglienza. Piloti e scuderie incalzano con le iscrizioni, il cui termine è fissato alle ore 12 di mercoledì 15 ottobre, per assicurarsi la partecipazione alla corsa che decreterà i nuovi titoli nazionali nei vari gruppi e nell’assoluto, conquistato nel 2024 dal molisano Donato Catano su A112 Proto, lo scorso anno secondo a Fasano dietro alla Radical SR4 del lucerino Domenico Palumbo, re della corsa da quattro edizioni e recordman del tracciato.

A proposito di percorso – lungo 2520 metri con la linea di partenza fissata in prossimità del Canale di Pirro, e con il posizionamento di 14 barriere di rallentamento che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, fino al traguardo, posizionato in viale Toledo – una novità interessante sarà per tutti la presenza di una postazione di simulatore di guida che, sul videogioco Assetto Corsa, riproduce fedelmente il tracciato dello slalom Selva di Fasano con le vetture di gara. Il simulatore sarà installato sabato 18 ottobre presso la sede logistica e direzione gara, l’hotel Sierra Silvana, e sarà messo gratuitamente a disposizione di piloti e di appassionati dalle ore 15 fino al termine del briefing, indicativamente fino alle 20.30.

In curiosa attesa di conoscere i nomi e le vetture che prenderanno parte alla contesa tricolore cadetta, ci si aspetta la conferma di una buona partecipazione di bicilindriche (il cui titolo nazionale 2024 è stato appannaggio di Filippo Millonzi, su Fiat 500 Gruppo 5), categoria molto sentita sulla Selva dove si assegnerà anche la quarta edizione del Memorial “Giacomo Sabatelli”, dedicato allo storico ed amato preparatore fasanese scomparso nel 2022.

Il programma della competizione, valida anche per il 36°Campionato ACI Sport 2025 di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia e per il 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) promosso da Basilicata Motorsport, inizierà nel pomeriggio di sabato 18 ottobre con le verifiche sportive, che si terranno presso l’Hotel Sierra Silvana, e tecniche, presso il parcheggio della Casina Municipale. Alle 20, 15 tutti i piloti saranno chiamati al briefing con il direttore di gara Carmine Capezzera. Domenica 19 ottobre l’evento entrerà nel vivo con la ricognizione ufficiale del percorso, al via alle ore 8.30, seguita dalle tre manche di gara. La premiazione, prevista intorno alle ore 17.30, si terrà nell’Hotel Sierra Silvana. Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web http://www.fasanocorse.com/ e sulla pagina Facebook “Slalom Trofeo Selva di Fasano”.

