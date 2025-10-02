Martedì 7 ottobre 2025 alle 18,30 presso il Salone della “Di Vittorio” – in via Castello 20 a Mesagne – verrà presentato il romanzo storico dal titolo “Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza”, Rai Libri editore per la Collana Cristalli Sognanti, scritto dal noto poeta, scrittore, sceneggiatore e regista Cosimo Damiano Damato.

La serata sarà introdotta da Giovanni Galeone, presidente della “Di Vittorio” mentre la prof. Silvia Merenda dialogherà con l’autore. L’attrice Giampiera Dimonte leggerà alcuni brani tratti dal romanzo storico. Roberto Saviano, nel recensire il libro ha scritto: “Queste pagine mi appassionano. Leggete questo libro, se volete davvero conoscere il coraggio di chi ha liberato l’Italia e si oppose all’orrore”,

La trama

Nel carcere pugliese di Turi destinato a prigionieri politici del regime fascista, nell’ora d’aria si incontrano l’operaio anarchico pazzo Luponio, l’avvocato socialista Sandro Pertini, (combattente nella Resistenza e futuro Presidente della Repubblica) e l’onorevole comunista Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano e filosofo perseguitato da Mussolini per “impedirgli di pensare”, che morirà a soli quarantasei anni dopo il lungo martirio subito in carcere.

Altre voci intellettuali antifasciste si incrociano nella storia come quella di Carlo Levi, quando non aveva ancora scritto “Cristo si è fermato a Eboli” e Camilla Ravera, allora impegnata nella lotta clandestina del PCI (in seguito prima senatrice a vita nominata proprio da Pertini), unite alle voci a volte confuse e dimesse, a volte critiche e destabilizzanti, degli altri detenuti politici di Turi.

Damato racconta la cancrena del carcere, la violenza del regime fascista ma anche una storia di dignità e coraggio, lotta per la libertà e profonda amicizia di due grandi uomini italiani del Novecento. Fraternità, amore, antifascismo e resistenza poetica e civile per raccontare una gioventù che ha combattuto per noi, sacrificando i suoi anni migliori. Un romanzo storico che vuole anche celebrare gli ottant’anni della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Notizie biografiche dell’autore

Cosimo Damiano Damato è nato a Margherita di Savoia nel 1973. Poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e storyteller a teatro. Fra i suoi film ricordiamo:

Una donna sul palcoscenico con Alda Merini e Mariangela Melato (Mostra del Cinema di Venezia); La luna nel deserto, scritto assieme a Raffaele Nigro, con Michele Placido, Violante Placido e Renzo Arbore (Giffoni Film Festival); Prima che il gallo canti con Don Andrea Gallo, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni e Dario Fo (Taormina Film Festival); Tu non c’eri, scritto con Erri De Luca, con Piero Pelù, Bianca Guaccero, Brenno Placido (Festa del Cinema di Roma).

Fra i suoi libri. L’Ora X, scritto con Erri De Luca e i disegni di Paolo Castaldi. A teatro ha lavorato, tra gli altri, con Arnoldo Foà, Luis Bacalov, Lucio Dalla.

La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. A cura dell’Associazione “Di Vittorio” e della Biblioteca Portulano, in collaborazione con “Spazio d’autore. Libri, vinili e stampe”, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mesagne. Tutti sono invitati a partecipare.