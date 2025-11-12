Nichi Vendola, ex Presidente della Regione Puglia, incontrerà tutti i cittadini della provincia di Brindisi in una serie di appuntamenti nei diversi comuni. A lui si accompagneranno anche gli altri candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Brindisi: Chiara Marinelli, Caterina Marini, Rosa Parisi, Riccardo Rossi.
Di seguito le date, i luoghi e gli orari di ogni singolo appuntamento. I cittadini sono invitati a partecipare.
Sabato 15 novembre:
– ore 16:00 Oria, Zanzi-bar caffè, Piazza Lama 6;
– ore 18:00, Brindisi, palazzo Nervegna, sala Gino Strada.
Domenica 16 novembre:
– ore 17:00 San Vito dei Normanni, Teatro TEX c\o exFadda;
– ore 19:30 Fasano, Laboratorio urbano CIAIALAB.
Lunedì 17 novembre:
– ore 10:30 Azienda Agricola Calemone, Torre Guaceto / Serranova;
– Alle 13:00 Carovigno, pranzo con il candidato Vendola, Lama Santolina;
– ore 14:30 Carovigno, incontro pubblico presso Lamia Santolina;
– ore 16:30 Ostuni, incontro per un caffè, piazza Sant’Oronzo;
– ore 18:00 Cisternino, incontro per un caffè in piazza;
– ore 19:00 Villa Castelli, biblioteca comunale.