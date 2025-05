NIDIL CGIL BRINDISI comunica che si terrà l’assemblea dei lavoratori rider di Brindisi e il volantinaggio per il referendum il 06 maggio 2025 presso il parcheggio esterno del centro commerciale BRINPARK viale Caduti di via Fani, 2 dalle 10.30 alle 12.30 – Brindisi. Invitiamo tutte e tutti a partecipare

I rider sono anche sul nostro territorio lavoratori stretti tra cottimo e caporalato, chiediamo come Nidil Cgil compensi più alti, esistono problemi di sicurezza stradale e sul lavoro, per ritmi forsennati a cui costringono i rider per guadagnare di più. Per questo presenzierà a Brindisi a supportare ed ascoltare anche i lavoratori brindisini in assemblea pubblica la Segretaria Nazionale Nidil Cgil Roberta Turi. Saremo impegnati anche nel volantinaggio chiedendo di sostenere 5 si, per un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro, per il referendum, l’8 e il 9 giugno 2025.

CHIARA CLEOPAZZO

Segretaria Generale NIDIL CGIL BRINDISI