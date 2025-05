Notte movimentata per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi. Intorno alla mezzanotte, una squadra è intervenuta a Tuturano, in via Amilcare Ponchielli, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Successivamente, alle ore 01:45, un secondo allarme ha richiesto l’intervento della squadra del distaccamento di Francavilla Fontana, in viale del Commercio, dove le fiamme hanno avvolto un autocarro.

In entrambi i casi, l’azione tempestiva dei Vigili del Fuoco ha consentito di spegnere gli incendi e mettere in sicurezza le rispettive aree, evitando conseguenze peggiori. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dei roghi.