Si è chiusa con un successo straordinario di pubblico, contenuti e partecipazione l’edizione 2025 del Galà delle Eccellenze Vinicole e degli Oli EVO di Puglia, svoltasi venerdì 12 dicembre nella prestigiosa cornice di Tenuta Moreno a Mesagne (BR). Oltre 1.000 presenze complessive hanno animato l’intera giornata: imprenditori del mondo vitivinicolo e olivicolo, operatori della comunicazione, sommelier, wine lover e appassionati hanno preso parte a un evento che si conferma come il più autorevole appuntamento regionale dedicato alla qualità del vino e dell’olio EVO. A scandire e dare ritmo all’intera manifestazione è stata la brillante conduzione del giornalista RAI Gianluca Semprini, capace di accompagnare con competenza, equilibrio e grande sensibilità narrativa i diversi momenti del Galà, valorizzandone i contenuti istituzionali, culturali e celebrativi.

Un risultato storico per il vino pugliese: ben 106 Eccellenze

Il pomeriggio del Galà ha segnato un traguardo senza precedenti per l’enologia pugliese: 106 vini regionali hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenza nella selezione della Guida AIS Vitae 2026, superando la soglia dei 90 punti. Un risultato che è frutto di un lavoro rigoroso, indipendente e altamente qualificato di degustazione alla cieca, coordinato da Giuseppe Baldassarre, Coordinatore della Sotto-commissione Olio AIS Italia, insieme alle commissioni di valutazione volontarie dei Sommelier AIS, che con professionalità, studio e senso di responsabilità hanno analizzato centinaia di campioni provenienti da tutta la regione.

«È stato riconosciuto il lavoro dei produttori da tutti i territori di Puglia, dal Gargano al Salento. Mai la Puglia è stata così in alto», ha dichiarato Giacomo D’Ambruoso, Presidente AIS Puglia.

Un’affermazione che sintetizza la crescita diffusa e trasversale di un comparto oggi pienamente maturo e competitivo su scala nazionale.

La presenza dei vertici AIS Italia

A confermare il valore nazionale dell’appuntamento, la presenza al Galà del Presidente AIS Italia Sandro Camilli, insieme a Camillo Privitera, Responsabile Eventi e Sociale AIS Italia, e a Marco Rezzano, Comitato Esecutivo della Didattica AIS Italia. La loro partecipazione ha rafforzato il significato istituzionale dell’evento e il ruolo della Puglia come laboratorio avanzato di qualità, cultura e racconto del vino e dell’olio EVO. «Questo evento dimostra che la Puglia sta facendo rete: con le istituzioni, con i produttori e con un pubblico sempre più attento e consapevole. Un pubblico che cresce nel mondo del vino e dell’olio EVO e che può oggi più che mai accompagnare quella crescita qualitativa del mercato nazionale che tutti ci aspettiamo», ha dichiarato Camilli.

Il Galà dell’Olio EVO: qualità, linguaggio e futuro

La mattinata del Galà ha visto l’olio extravergine di oliva pugliese protagonista assoluto con il convegno “I Linguaggi dell’Olio EVO”, realizzato in collaborazione con AIS Italia, che ha registrato grande partecipazione e interesse.

Di particolare rilievo la presenza del giornalista, scrittore e fondatore di Olio Officina, Luigi Caricato, voce autorevole del panorama oleario nazionale, che ha offerto una riflessione profonda e contemporanea sul linguaggio dell’olio, sulla necessità di rinnovarne il racconto e sulla centralità culturale di questo prodotto simbolo della Dieta Mediterranea.

A sottolineare il valore strategico della mattinata è stato Rocco Caliandro, Delegato AIS Brindisi e Responsabile del Progetto Olio EVO di AIS Puglia: «È il momento anche dell’olio EVO di Puglia, protagonista della mattinata del Galà delle Eccellenze. La qualità dell’olio EVO regionale è cresciuta notevolmente. Adesso, soprattutto a noi Sommelier, spetta il compito di comunicare le qualità ineguagliabili di questo prodotto principe della Dieta Mediterranea».

Una giornata, due grandi celebrazioni

Il Galà si è sviluppato lungo un’unica piattaforma celebrativa che ha accompagnato il pubblico per l’intera giornata: al mattino il convegno e la premiazione delle Eccellenze degli Oli EVO di Puglia, arricchiti da degustazioni e abbinamenti gastronomici firmati da quattro importanti chef regionali come Vincenzo Elia, Terra Madre Slow Food – Tenuta Moreno (BR), Salvatore Riontino, Ristorante Riontino – Margherita di Savoia (BT), Alfredo De Luca, Taverna del Porto – Tricase Porto (LE), Luciano Campanella, Barsentum – Putignano (BA); nel pomeriggio la proclamazione delle Eccellenze Vinicole Regionali 2026, momento culminante di una manifestazione capace di raccontare in modo unitario e coerente l’eccellenza produttiva del territorio.

Un successo che rafforza il sistema Puglia

Con numeri record, una partecipazione trasversale e contenuti di alto profilo, il Galà delle Eccellenze Vinicole e degli Oli EVO di Puglia 2025 conferma la missione di AIS Puglia: valorizzare il lavoro dei produttori, formare una comunità consapevole e costruire un racconto autorevole e contemporaneo dell’enogastronomia pugliese, fondato su qualità, studio, identità e visione condivisa.

Un percorso reso possibile anche grazie al contributo e al convinto sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, che ha fortemente voluto questa manifestazione riconoscendone il valore strategico per la promozione del patrimonio agroalimentare regionale e per la crescita del sistema Puglia nel panorama nazionale.