Grande successo per la seconda edizione di Bimbimbici, evento nazionale Fiab Italia. Organizzato a Brindisi grazie alla collaborazione di

ben tredici associazioni: “Fiab Brindisi”, “Brindisi e le Antiche strade”, “WWF,” “Puliamoilmarebrindisi”, “Cambiamoci”, “Autnotout”, “Il bene che ti voglio”, “Giochiamo Insieme”, “Eridano”, “Croce Rossa Italiana” Comitato di Brindisi, “Naturasi”, “Coop Alleanza 3.0” e Aurora Basket.

Numerose le famiglie e i bambini accorsi alle 9 di mattina ai giardinetti nella zona antistante la guardia costiera. Alle 9.30 la partenza sul

lungomare Regina Margherita. Occasione imperdibile: l’attraversamento in bici nella zona militare della Brigata San Marco,

passaggio che i cittadini desidererebbero si potesse fare più frequentemente, sino all’arrivo festoso al Parco del Cillarese altro sito

da valorizzare come spazio verde di incontro per le persone che in città cercano un’ oasi di quiete lontana da auto inquinanti e rumorose.

Al parco i bambini hanno potuto spaziare nei vari momenti di gioco. Dal basket con gli allenatori dell’Aurora Basket al laboratorio del WWF e ai percorsi di educazione stradale con Fiab Brindisi.

Al raduno hanno risposto diversi studenti delle scuole cittadine, Bozzano, Salvemini, San Lorenzo, Kennedy, Marzabotto, San Lorenzo,

Calò, Don Milani, Don Bosco, Salvemini, Perasso.

Una partecipazione corale dettata dal grande lavoro di promozione dell’uso della bicicletta promosso nelle scuole nei mesi precedenti dai soci Fiab Brindisi, Monica Fontanive, Jeff Gromen, Michele D’anna, Valentina Scarparo e Valeria Congedo.

All’IC “Bozzano – Centro” è stata consegnata una coppa come scuola con il maggior numero di partecipanti. Coop 3.0 ha donato merende,

acqua e succhi di frutta. NaturaSi buste con semi per fiori che piacciono agli insetti mellifori.

Maggio 2024 verrà ricordato come il mese della mobilità ciclistica nella città di Brindisi.

Dopo Bimbimbici seguirà la Festa delle Oasi a Torre Guaceto il giorno 19 maggio e chi avrà voglia di pedalare potrà raggiungere la

riserva naturale partendo in bici con Fiab Brindisi alle ore 9 dalla Scalinata Virgilio.

Dal 23 al 26 maggio al Parco Buscicchio tornerà il Palio di Sant’Elia e la bici sarà protagonista, sino all’atteso ritorno il 26 maggio della “Brindisi in Bicicletta” che chiuderà il mese di maggio e per Brindisi non sarà più l’unico giorno per festeggiare la bici ma la spinta a sognare una città sempre più ciclabile.

Brindisi ha le giuste caratteristiche di una città per le persone, dove pedoni, bici e auto possono convivere. Una “Città 30″ come vorrebbe diventare la vicina Lecce.

Basta crederci e volerlo ..i bambini sono pronti !