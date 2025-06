L’Amministrazione comunale di Ostuni ha avviato una nuova fase di rilancio del Piano di Zona 167, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 2589 del 30 novembre 2010. Consapevole della necessità di rendere disponibili nuovi alloggi per i residenti in una città in forte crescita turistica e, al tempo stesso, attenta alle mutate condizioni economiche e di mercato rispetto all’epoca di approvazione del Piano, l’Amministrazione ha inteso dare un nuovo impulso all’iniziativa.

È stato pubblicato un avviso esplorativo finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l’assegnazione di lotti destinati all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata nel nuovo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.). L’avviso ha lo scopo di valutare l’interesse degli operatori economici a investire nel comparto, anche prevedendo forme di partecipazione pubblica, secondo modalità che saranno definite in base ai riscontri raccolti.

I soggetti interessati — ARCA Nord Salento, cooperative edilizie a proprietà divisa, imprese e persone fisiche — potranno presentare domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. I 19 lotti previsti consentiranno la realizzazione di edifici da quattro o cinque piani, con appartamenti di circa 95 metri quadri utili, oltre a balconi, posti auto interrati e locali commerciali per alcune tipologie.

La documentazione e la modulistica necessarie per la partecipazione sono disponibili presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e sul sito istituzionale del Comune di Ostuni (www.comune.ostuni.br.it).

Con questa iniziativa, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel favorire la crescita equilibrata della città, garantendo nuove opportunità abitative e promuovendo lo sviluppo sostenibile del territorio.