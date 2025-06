Il potenziamento della rete sinergica provinciale, riaffermato con decisione da ogni partecipante, ha rappresentato il cardine della riunione tecnico-operativa tenutasi, nella mattinata odierna, presso la sede dell’Ufficio Territoriale del Governo, convocata dal Prefetto Luigi Carnevale in vista della ormai imminente dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Puglia e del conseguente avvio della Campagna Antincendi Boschivi (AIB) 2025.

L’incontro ha visto l’autorevole partecipazione della Dirigente della Sezione regionale di Protezione Civile, Ing. Barbara Valenzano, del Presidente del Comitato Regionale di Protezione Civile, Maurizio Bruno, delle Amministrazioni Comunali, dei Vertici delle Forze dell’Ordine e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché del Comando Gruppo Carabinieri Forestale Lecce-Brindisi, della Polizia Provinciale e Stradale, dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) di Puglia, dei Consorzi di Bonifica, dei soggetti gestori della rete viaria e ferroviaria e del Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, costantemente in prima linea nelle attività AIB.

In apertura dei lavori, il Prefetto, anche alla luce degli episodi incendiari di vegetazione verificatisi negli ultimi giorni in provincia, ha evidenziato come il fattore umano resti la principale causa degli incendi, rendendo indispensabile un impegno condiviso sul fronte della costante informazione ed attenta vigilanza del territorio, con particolare attenzione alla sensibilizzazione della popolazione e alla responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

Al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze, il Prefetto ha inoltre rimarcato il valore strategico di una cooperazione strutturata e coordinata da parte degli attori coinvolti ed ha sottolineato l’importanza di una pianificazione preventiva, costantemente aggiornata, in particolar modo da parte dei Comuni, che consenta di ottimizzare le risorse disponibili e di garantire maggiore sicurezza.

Durante la riunione, sono state analizzate le criticità riscontrate nei territori a maggior rischio ed è stato fatto il punto sulle strategie di intervento, sui presidi e sulle risorse umane e logistiche disponibili per la corrente stagione estiva, alla luce anche della convenzione annuale tra Ministero dell’Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e Regione Puglia in materia di lotta agli incendi boschivi.

In particolare, la Dirigente regionale Ing. Barbara Valenzano ha illustrato il piano d’azione stilato a livello regionale che vedrà l’installazione di telecamere attive 24 ore su 24 nelle aree boscate più vulnerabili, l’utilizzo di droni, l’attribuzione di un ruolo centrale dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) che metterà a disposizione mezzi, personale specializzato e attrezzature oltre alla sottoscrizione di accordi con il volontariato, fondamentale per la gestione delle squadre convenzionate ed il supporto alle attività operative.

Nell’assicurare l’operatività del Presidio logistico operativo territoriale (PLOT) di Protezione Civile di Montalbano di Fasano, che garantirà un supporto logistico alla Campagna AIB su tutto il territorio provinciale, il Presidente del Comitato regionale di Protezione civile ha poi informato i presenti in merito al progetto di attivazione di una ulteriore struttura operativa con sede nel Comune di Cisternino, nell’ottica di promuovere un modello virtuoso di tutela paesaggistica nella zona di pertinenza.

In conclusione, l’obiettivo prioritario e condiviso da tutti i partecipanti al Tavolo è stato individuato nella necessità di assicurare la tutela, sull’intero territorio provinciale, della sicurezza dei cittadini, dell’incolumità degli operatori e del patrimonio ambientale.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI