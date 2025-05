L’Amministrazione Comunale di Fasano, assessorato alle Politiche Sociali è lieta di presentare la 9ª edizione di “O-maggio all’Infanzia”, un ricco e variegato cartellone di eventi pensati per celebrare i bambini e il loro mondo. Dal 5 maggio al 1° giugno 2025, la città si animerà con laboratori creativi, spettacoli teatrali, letture animate, incontri tematici, attività ludiche e momenti di festa, offrendo opportunità di crescita, divertimento e socializzazione per i più giovani e le loro famiglie.

Il programma di quest’anno spazia tra diverse tematiche, dall’importanza della lettura e della creatività, alla scoperta del territorio, alla sensibilizzazione ambientale e all’educazione civica, con un occhio di riguardo all’inclusione e alla partecipazione di tutti i bambini.

Un appuntamento speciale all’interno della manifestazione sarà dedicato alla Festa della Mamma con l’evento “Mamma son tanto felice”, che si terrà giovedì 8 maggio alle ore 18.00 in Piazza Ciaia. Un pomeriggio all’insegna della musica e dell’affetto, che vedrà protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria del 1° e 2° Comprensivo, l’Orchestra degli studenti delle classi ad indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, l’esibizione della Banda “Ignazio Ciaia”, un coinvolgente karaoke dedicato alle mamme, la consegna di simpatici gadget e divertenti laboratori creativi.

L’intero programma è stato illustrato durante la conferenza stampa di presentazione svolta presso I Portici – Biblioteca di Comunità I. Ciaia, in cui sono intervenuti il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’assessora alla Politiche Sociali Cinzia Caroli.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa bellissima rassegna – ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria – dedicata ai nostri bambini, veri protagonisti del futuro della nostra comunità. Un ringraziamento va a tutte le associazioni e le realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questo ricco cartellone di eventi».

CALENDARIO DEGLI EVENTI “O-MAGGIO ALL’INFANZIA” IX EDIZIONE

• Lunedì 5 maggio ore 17.30 | Sede CIF “CONOSCIAMO LA RETE E LE TECNOLOGIE: RISCHI E DIPENDENZE DEL MONDO VIRTUALE”;

• 7/14/21/28 maggio ore 17.00 > 19.00 | Chiostro dei minori osservanti “YOGA PER BAMBINI” – A cura dell’associazione “La Ramasola”;

• Giovedì 8 maggio ore 18.30 | Piazza Ciaia MAMMA SON TANTO FELICE – FESTA DELLA MAMMA Concerto a cura del Comune di Fasano, in collaborazione con le scuole del territorio;

• Sabato 10 maggio

ore 9.00 | Masseria Corte degli Asini – Montalbano – “BAMBINI A CONTATTO CON LA NATURA – A cura di UTL (Prenotazioni cell 347 8879033 o coordinamentouss.fasano@gmail.com);

ore 16.30 > 18.30 | Largo Forcatella – “FAMILY WORKOUT” E MERENDA – A cura dell’associazione Olistik;

• Domenica 11 maggio ore 9.30 > 13.00 e 16.00 > 19.00 | Piazza Ciaia “MAMMA E FIGLI: UN LEGAME INDISSOLUBILE” A cura di CAV e MPV;

• dal 12 al 16 maggio matinée per le scuole | sede UTL” – NONNO LEGGIMI UNA STORIA… IO LA ILLUSTRO” – A cura dell’UTL;

• dal 13 al 17 maggio ore 17.00› 19.00 | Villetta di Pezze di Greco “IL VILLAGGIO DELLA LETTURA” – A cura dell’associazione “G. Custodero”;

• 15-16-17 maggio ore 16.00 | Ludoteca “State buoni se potete” – Montalbano “TRA UN LIBRO E UN GIOCO”;

• Giovedì 15 maggio ore 17.30 | I portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” Presentazione del libro “STORIE DI ORDINARIA NECESSITÀ” – A cura dell’Associazione SCIA APS;

• Venerdì 16 maggio ore 17.00 | 1 portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” “I NO CHE AIUTANO A CRESCERE” – A cura dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo XXIII-Pascoli;

• Domenica 18 maggio ore 18.00 | Sede UTL “SONO TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO” – A cura di UTL (Prenotazioni cell 347 8879033 o coordinamentouss.fasano@gmail.com);

• dal 19 al 23 maggio || portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” “OMAGGIO DI CREATIVITÀ: LIBRI FATTI CON IL CUORE” – A cura dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo XXIII-Pascoli;

• dal 19 al 22 maggio | matinée per le scuole e repliche pomeridiane il 20 e il 22 maggio 16.00> 18.00 “FAVOLE IN BIBLIOTECA TRA FATINE E PRINCIPESSE” – A cura dell’Amministrazione Comunale e Senza Confine;

• Lunedi 19 maggio ore 17.30 | 1 portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” “CRESCERE DIVERSI: L’ADOLESCENZA COME OCCASIONE DI SCOPERTA” – Evento con il prof. Alessandro Taurino (UNIBA), a cura di Humanamente APS;

• Martedì 20 maggio ore 20.00 | | portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” “ALLA SCOPERTA DELLA VOCE” – A cura dell’associazione Calliope;

• 21-22-23 maggio ore 16.00 | Ludoteca “State buoni se potete” – Montalbano “SCIVOLI, SALTI E PERCORSI” – Info e prenotazioni al 377/5966943;

• Giovedì 22 maggio ore 18.00 | Chiostro dei Minori Osservanti – Presentazione del libro di poesie “UNA VOCE” – A cura dell’associazione Calliope;

• Venerdì 23 maggio

ore 10.00 | Villetta della Chiesa di Sant’Antonio “I GIARDINIERI DI O-MAGGIO” – A cura dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo XXIII-Pascoli

ore 18.30 | Sala di rappresentanza – Palazzo di Città, Convegno “ABA PER TUTTI: STRATEGIE EFFICACI PER CASA, SCUOLA E VITA QUOTIDIANA” – A cura dell’associazione APSI;

• Lunedi 26 maggio ore 18.00 | “I portici” Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia Seminario pubblico “SEGNO E PSICHE: ESPLORARE L’ANIMA ATTRAVERSO LE SCRITTURE” – A cura di Humanamente APS;

• Domenica 25 maggio ore 10.00 | Portici delle Teresiane FESTA DEL DONO – A cura di AIDO;

• 28 e 29 maggio matinée per le scuole | Teatro Sociale di Fasano – “INSIDE OUT – IL VIAGGIO NELLE EMOZIONI”- A cura di SenzaConfine;

• Venerdì 30 maggio ore 18.00 | Chiostro dei Minori Osservanti Presentazione del romanzo “IOURNEY TO YOUR HEART” – A cura dell’associazione “Calliope”;

• Sabato 31 maggio

ore 10.30 | Sede Humanamente LAB Incontro “DI MAMMA IN FIGLIA: ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CICLICITÀ” – Età consigliato: 8-12 anni. Prenotazione: 080 3222174 o humonomentefosano@gmail.com;

ore 19.00 | Sala di rappresentanza – Palazzo di Città Premiazione concorso A.G.E “LA MIA FAMIGLIA”;

ore 20.30 | Teatro Kennedy Omaggio a Nunzio Schena “IL RAGAZZO CHE AMAVA I LIBRI” – A cura dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la famiglia Schena;

• Sabato 7 giugno dalle 17.00 |Villetta di Laureto “COLORIAMO LA NOSTRA VILLETTA” – A cura dell’associazione “‘San Lorenzo”;

