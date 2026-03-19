Un momento di informazione e prevenzione dedicato a uno dei fenomeni criminali più diffusi e insidiosi degli ultimi anni: le truffe, in particolare quelle che colpiscono persone anziane e soggetti più vulnerabili.

E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “Occhio alle truffe”, la campagna di prevenzione e contrasto promossa da CGIL Brindisi, SPI CGIL Brindisi e SILP CGIL Brindisi, in programma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17.00 presso l’Auditorium del Castello di Mesagne (Via Castello).

L’incontro nasce dalla consapevolezza che le truffe – telefoniche online o porta a porta – rappresentano un fenomeno in costante evoluzione. I truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate per guadagnare fiducia, creare situazioni di allarme e indurre le vittime a consegnare denaro o dati personali.

Informazione, consapevolezza e collaborazione tra Istituzioni e cittadini diventano, quindi, strumenti decisivi per prevenire questi reati.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine che offriranno indicazioni utili per riconoscere i tentativi di truffa e per sapere come comportarsi in caso di situazioni sospette.

Dopo i saluti del Prefetto della Provincia di Brindisi Guido Aprea, del Questore Aurelio Montaruli, della Commissaria Prefettizia di Mesagne Antonietta Olivieri e del Comandante provinciale dei Carabinieri Leonardo Acquaro, interverranno Giuseppe Massaro Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, Vito Sacchi Comandante della compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni, Romeo Renis Presidente dell’associazione “Insieme in sicurezza”, Salvatore Tondo, Segretario Generale SILP CGIL Brindisi e Massimo Di Cesare Segretario Generale CGIL Brindisi.

L’incontro sarà coordinato da Rosa Savoia Segretaria Generale SPI CGIL Brindisi.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza che vuole offrire strumenti concreti per difendersi da un fenomeno che colpisce la sicurezza delle persone e mina il senso di fiducia nelle comunità.

La prevenzione passa anche dalla conoscenza: riconoscere i segnali di una truffa è, spesso, il primo passo per fermarla.

La cittadinanza è invitata.

Segreteria SPI CGIL Brindis