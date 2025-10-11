October 11, 2025
Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18,00, il centro di Brindisi sarà attraversato dal Disability Pride, una manifestazione pubblica che mette al centro le persone con disabilità, la loro autodeterminazione, i diritti e la piena partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Il corteo partirà da Piazza Crispi e attraverserà il centro della città fino a raggiungere la Scalinata Virgilio, dove si terrà un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con interventi, testimonianze e riflessioni condivise. Il Disability Pride non è una celebrazione né un evento assistenzialista: è un atto pubblico di consapevolezza e orgoglio. È la rivendicazione della dignità, della libertà di scelta e del valore di ogni corpo e di ogni mente, al di là di stereotipi e barriere – visibili e invisibili.

Questa giornata vuole essere uno spazio di affermazione collettiva: per dire che le persone con disabilità non devono essere né nascoste né compatite, ma ascoltate, rispettate e protagoniste della società in cui vivono. Il corteo è aperto a tutte e tutti: cittadini, realtà sociali, movimenti, studenti e chiunque voglia partecipare a un momento autentico di espressione e confronto.

Disability Pride Brindisi 2025
Partenza: Piazza Crispi Ore 18:00
Arrivo: Scalinata Virgilio – Momento finale di confronto pubblico

