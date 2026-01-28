L’ITET CARNARO MARCONI FLACCO BELLUZZI comunica che in data 1 febbraio 2026, in occasione dell’Open Day già calendarizzato, saranno presentati i due percorsi quadriennali della filiera 4+ 2 di seguito riportati:

1) settore Economico, Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, articolazione SIA, Sistemi Informativi Aziendali;

2) settore Tecnologico, Indirizzo Logistica e Trasporti, Articolazione Conduzione del mezzo, Opzione Conduzione del mezzo aereo.

Il percorso del settore Economico, Sistemi Informativi Aziendali, è volto al conseguimento delle competenze del profilo del Supply Chain Manager di un’azienda.

Il Supply Chain Manager si distingue per la capacità di pianificare, ottimizzare e gestire l’intera catena di approvvigionamento, monitorando flussi informativi, materiali e finanziari. In un’epoca caratterizzata da interconnessione globale e crescente complessità logistica, questo professionista utilizza strumenti tecnologici avanzati, quali piattaforme digitali per la gestione integrata della supply chain, big data analytics, Internet of Things e intelligenza artificiale. Grazie a queste competenze, il Supply Chain Manager è in grado di incrementare l’efficienza operativa, ridurre i costi e promuovere strategie aziendali sostenibili.

Il percorso del settore Tecnologico, Conduzione del mezzo aereo, prepara gli studenti verso l’acquisizione delle competenze del Tecnico Aeronautico Avanzato.

Tale figura sarà in grado di avere pieno controllo sui processi gestionali ed operativi del sistema aeroportuale, coprendo tutti gli ambiti operativi aeroportuali, incluso quello del pilotaggio che, negli anni futuri, sarà competenza minima per il pilotaggio di diversi mezzi aerei.

Il tecnico aeronautico avanzato svolge un ruolo importante nel corretto funzionamento delle operazioni di aviazione. E’ persona specializzata e responsabile nel fornire servizi essenziali agli aeromobili, sia a terra che durante il cambio di volo. Coordina varie attività, tra cui l’ assistenza ai passeggeri, la movimentazione del carico, il rifornimento carburante e il supporto alla manutenzione. La l competenza posseduta garantisce un movimento sicuro ed efficiente degli aeromobili all’interno dell’aeroporto.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lucia Portolano e i docenti dei percorsi quadriennali forniranno agli interessati informazioni sulle discipline di studio, sui quadri orario, sui partner della filiera 4+2 e sulle opportunità lavorative e di studio dei due profili.