“Quello che sta avvenendo ad Ostuni merita un’attenzione sempre maggiore da parte delle istituzioni ad ogni livello. Ci sono un sindaco ed un consigliere comunale, già primo cittadino, che vivono da tempo sotto scorta. Altri gravi episodi che hanno scosso l’intera comunità nel recente passato, con intimidazioni gravi nei confronti di stimati professionisti ed altri rappresentanti istituzionali. A loro, ad iniziare dal nostro coordinatore cittadino, Giuseppe Bagnulo, va tutta la mia vicinanza e solidarietà.

“Nei giorni scorsi c’è stata anche una vasta operazione antidroga coordinata dalla Dda di Lecce. Nel ringraziare magistratura e forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano ritengo necessario un interessamento, anche a livello nazionale, su ciò che sta accadendo in uno dei territori più importanti a livelli non solo regionale. Serve una presa di coscienza collettiva nel respingere con forza ed in maniera corale qualsiasi iniziativa che sia contro la legalità e la sicurezza dei cittadini, e soprattutto delle giovani generazioni. Il loro futuro passa anche dalle scelte e dagli esempi che la politica è chiamata ad offrire”.