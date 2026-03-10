Dalle prime luci dell’alba la Polizia di Stato di Brindisi su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce, a carico di 25 soggetti ritenuti, allo stato attuale del procedimento, appartenenti a due distinte associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, aggravate dall’essere armate, dal metodo mafioso e dall’essere composte dalle più persone riunite, pienamente operative nella città di Ostuni (BR).

L’odierna attività è stata eseguita in particolare da investigatori della Squadra Mobile di Brindisi e del Commissariato di P.S. di Ostuni (BR), con la collaborazione dei colleghi del Commissariato di Mesagne (BR), nonché con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine del Servizio Controllo del Territorio, di Unità Cinofile, Artificieri e Tiratori Scelti della Polizia di Frontiera di Brindisi e di un’unità operativa del Reparto Volo di Bari, con un impiego di uomini pari a oltre 150 unità.