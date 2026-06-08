Questa mattina, nell’ospedale Papa Francesco di Ostuni, si è svolta la cerimonia di benedizione della statua raffigurante Padre Pio, realizzata e donata dal maestro scultore Pietro Palmisano.

All’iniziativa hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari, il personale sanitario e i cittadini. Erano presenti, inoltre, il consigliere regionale Tommaso Gioia, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio e il dirigente responsabile della struttura Comunicazione e informazione istituzionale Giacomo Dachille. Nel suo intervento introduttivo, Ada Putignano, dirigente amministrativo del presidio ospedaliero, ha ringraziato l’artista per l’atto di generosità, segno di riconoscenza verso il lavoro quotidiano del personale sanitario e testimonianza di speranza e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.

Il direttore medico dell’ospedale, Francesco Paolo Lisena, ha espresso gratitudine al professor Palmisano, ringraziando tutto il personale ospedaliero per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui ogni giorno affronta il proprio lavoro.

Dopo la lettura delle motivazioni della donazione, si è proceduto allo svelamento della statua e alla benedizione da parte del cappellano dell’ospedale di Ostuni, don Leonardo Pinto. È seguito il messaggio di don Maurizio Caliandro.

Le conclusioni sono state affidate a Pasqua Erminia Cicoria, commissario straordinario del Comune di Ostuni.

La donazione rappresenta un gesto di arte e devozione che arricchisce il presidio ospedaliero e offre un luogo di raccoglimento e preghiera per pazienti, familiari, operatori e cittadini.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI