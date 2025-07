Sabato 19 luglio, a partire dalle ore 18:30, la Città Bianca apre i suoi orti periurbani per il quarto appuntamento del progetto “Percorsi Bio-Diversi”, un ciclo di otto incontri, tra giugno e settembre, dedicati alla scoperta del paesaggio agrario, delle tradizioni rurali e della straordinaria biodiversità orticola del territorio.

Promosso dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Ostuni, in collaborazione con CIHEAM Bari e Slow Food Piana degli Ulivi, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire centralità al valore agricolo e culturale dei saperi contadini, in un momento di profonde trasformazioni per l’agricoltura locale.

Il focus dell’incontro sarà dedicato ai Presìdi Slow Food che sono ospitati negli orti periurbani di Ostuni, come la melanzana Violetta di Ostuni, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, il pomodoro regina a filo di cotone di Torre Canne, il pomodoro giallo rosso di Crispiano, il carciofo Terra dei Messapi e la cipolla rossa di Acquaviva. Sarà protagonista anche la mandorla Tondina di Ostuni, attualmente in fase di riconoscimento come presidio. Alcuni dei produttori diretti saranno presenti per raccontare direttamente al pubblico la storia di questi ortaggi e il loro legame con il territorio.

Il programma si aprirà con una passeggiata tra gli orti a valle del centro storico, con partenza nei pressi del Pover’Uomo e arrivo, dopo circa quaranta minuti, al Santuario della Madonna della Grata. Sarà un’occasione per esplorare da vicino gli antichi orti medievali e comprenderne l’importanza storica e agronomica.

Seguirà un laboratorio esperienziale a cura di Antonio Capriglia (organizzatore per cooperativa Bio Solequo – Giardini della Grata) sulla “pesatura” della cicoria, dedicato alla fase di trebbiatura necessaria per raccogliere i semi al termine del ciclo produttivo della pianta. I partecipanti scopriranno le antiche tecniche contadine: dalla bagnatura dei capolini alla battitura con il bastone, fino alla separazione e asciugatura dei semi, in un gesto antico che racconta la cura e la pazienza dei custodi della biodiversità.

La serata si concluderà con un aperitivo preparato dalla chef Roberta Bari, che proporrà una serie di assaggi originali ispirati agli ortaggi conosciuti durante la passeggiata. Le sue creazioni saranno accompagnate da un calice di vino selezionato da WalkingWine: in degustazione, questa settimana, i vini delle Cantine Cardone.

La partecipazione è su prenotazione, con un contributo di € 9,00 a persona. Si consiglia abbigliamento comodo.

Per informazioni e prenotazioni: www.walkingwinepuglia.com/eventi

Ufficio Stampa

Solequo Cooperativa a r.l.