L’Unione Europea punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, un obiettivo che implica la necessità di intraprendere nei prossimi anni un percorso capace di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra. In questa direzione diventa fondamentale rendere i cittadini consapevoli della possibilità di auto-consumare e immagazzinare energia elettrica rinnovabile, organizzandosi in forme innovative di produzione e condivisione quali le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Nel rispetto degli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU, il Comune di Ostuni ha avviato il percorso per la costituzione di una CER, riconosciuta dalla normativa vigente e finalizzata a incentivare l’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

Con delibera di Giunta n. 217 del 24 settembre 2025 è stata approvata la manifestazione di interesse per individuare soggetti disponibili a partecipare, come soci fondatori insieme all’Ente, alla costituzione della Comunità Energetica. L’avviso resterà aperto fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2025 e riguarda pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni, enti di ricerca, organizzazioni del terzo settore e singoli cittadini.

I benefici derivanti dall’iniziativa sono molteplici: economici, grazie agli incentivi riconosciuti ai membri e al territorio; ambientali, con la diffusione di impianti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO₂; sociali, sostenendo l’indipendenza energetica e promuovendo una maggiore consapevolezza nell’uso responsabile dell’energia.

Per favorire la massima partecipazione e approfondire le modalità di adesione, il Comune di Ostuni promuove due incontri pubblici nel Salone dei Sindaci:

• giovedì 2 ottobre 2025, ore 18:00 – “Le Comunità Energetiche Rinnovabili per condividere l’energia localmente”, con la presentazione del bando regionale e delle opportunità di costituzione delle CER;

• venerdì 10 ottobre 2025, ore 18:00 – incontro di approfondimento e confronto con cittadini e stakeholder interessati.

La documentazione completa e il modello di candidatura sono disponibili al link: https://www.comune.ostuni.br.it/novita/comunita-energetiche-rinnovabili-ostuni-avvia-il-percorso/