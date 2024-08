Il Gruppo Territoriale di Ostuni del Movimento 5 Stelle desidera esprimere il più sincero apprezzamento per la recente sottoscrizione da parte del Comune del protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free. Questo accordo rappresenta un passo decisivo nella nostra lotta contro l’inquinamento da plastica e riflette il nostro impegno costante per la tutela dell’ambiente.

Il protocollo prevede una collaborazione attiva tra il Comune di Ostuni e Plastic Free, con l’obiettivo di generare benefici concreti per il territorio, favorendo le attività di volontariato e avvicinando l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale. Sappiamo bene quanto siano importanti le operazioni di educazione e sensibilizzazione dei cittadini per raggiungere alcuni obiettivi importanti per l’ente e per tutta la nostra società, come il contrasto degli abbandoni illeciti e l’innalzamento della sogli di raccolta differenziata.

Un ringraziamento speciale va alla Presidente del Consiglio Comunale Valentina Palmisano, che ha fortemente voluto questa collaborazione, al Referente Plastic Free Luigi Antelmi, al Sindaco Angelo Pomes e all’Assessore all’Ambiente Giuseppe Tanzarella. Grazie al loro impegno, Ostuni potrà beneficiare di iniziative concrete per la pulizia delle spiagge, dei boschi e dei terreni, oltre a progetti di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini.

Questo protocollo d’intesa non è solo un documento, ma un vero e proprio impegno verso un futuro sostenibile per le prossime generazioni. Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere e promuovere iniziative che mirano a migliorare la qualità della vita e a proteggere il nostro prezioso ambiente.

M5S OSTUNI