Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 19.00, il Santuario di Jaddico ospiterà l’incontro pubblico “Pace disarmata e disarmante”, un momento di approfondimento e dialogo sui temi della pace, della nonviolenza e della responsabilità educativa nel tempo presente.

L’appuntamento si propone come spazio di ascolto e confronto aperto alla comunità, per riflettere sul significato di una pace che trae la propria forza dalla giustizia, dal dialogo e dalla conversione delle coscienze, piuttosto che dalla logica delle armi.

Interverranno Elvira Zaccagnino, direttrice della casa editrice La Meridiana, e Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

La riflessione prenderà avvio da due testi di riferimento del Magistero e della Chiesa italiana: il Messaggio di Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace, “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”, e la Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, “Educare a una pace disarmata e disarmante”, che invitano a ripensare in profondità il rapporto tra educazione, coscienza civile e costruzione della pace.

La serata sarà arricchita dagli interventi musicali del duo “Intrecci”, a sottolineare anche attraverso l’arte il valore della relazione e dell’incontro. Un’occasione significativa per la città di Brindisi, chiamata a interrogarsi su una pace che chiede di essere vissuta, prima ancora che proclamata.