L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’ Accademia degli Erranti , programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum, propone un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine Erranti” in collaborazione con “Brindisi città che legge” e la Casa di Quartiere Minimus.

L’appuntamento è inserito calendario del Maggio dei libri 2024 – Brindisi, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la lettura.

L’incontro si terrà venerdì 17 maggio ore 18:30, presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano – Ex Convento delle Scuole Pie), dove verrà presentato il libro “LE VITE PRIMA…VERSO LA TERRA DELL’ORIGANO” di ALESSANDRA FERSINI, il raggio verde editore e si svolgerà in occasione delle giornate antisfiga.

Il libro: La genesi di quest’opera, impreziosita non a caso da una serie di immagini, è una accurata selezione di storie che l’autrice ha raccolto nel tempo. Come scrive nella prefazione Andrea Cirolla si tratta di «Racconti, ricordi, resoconti, cronache o storie catturate per caso e per ostinazione della ricerca, di casa in casa, di campo in campo: i capitoli del libro di Alessandra Fersini seguono quella parola d’ordine, più precisa della Memoria, più traducibile in una pratica che in un pensiero: Tramandare».

L’Autrice, Alessandra Fersini, di origini pugliesi, nasce nel 1993 e vive a Castro, un paesino di mare sulla costa orientale della provincia di Lecce. Nel 2016 si laurea in Antropologia a Siena mentre nel 2022 consegue la specialistica in Lettere Moderne presso l’Università del Salento. Da sempre appassionata di storie orali e tradizioni popolari, inizia a raccogliere materiale audio-visivo e a scrivere racconti frutto di “impressioni”, chiacchierate o interviste fin da giovanissima.

Dialogherà con l’autrice: Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti.

Durante la presentazione sono previsti interventi da parte dei partner dell’evento, tra cui WWF Brindisi e Vogatori Remuri Brindisi ASD e della Biologa Paola Pino D’Astore responsabile centro recupero fauna selvatica Provincia di Brindisi.

Ad arricchire l’evento un’esposizione con degustazione di prodotti tipici a cura dell’Azienda Agricola PrimoSole, partner dell’Accademia degli Erranti e un’esposizione di fotografie che raccontano la Brindisi di Ieri e oggi.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare una copia del libro.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie