Venerdì 6 giugno alle ore 18:30, apertura della stagione culturale estiva organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade – Casa di Quartiere Accademia degli Erranti con la presentazione del libro L’ALTRA FACCIA DI PARTENOPE. IN CAMMINO TRA NAPOLI E ALTRE PEREGRINAZIONI di ANTONIO CORVINO presso la Terrazza della Casa di Quartiere dell’ Accademia degli Erranti in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie)

Il Libro: “L’altra faccia di Partenope” racconta un viaggio tra il reale e l’immaginifico nei luoghi della “Napoletanità” tra grovigli umani e superfetazioni mai banali e sempre intrise di mistero. Il viaggio avviene con due guide che in successione accompagnano l’autore alla scoperta di luoghi e situazioni improbabili. Il libro si chiude con l’ascesa al Vesuvio effettuata dal Monte Somma che consente di scoprirne la faccia nascosta. È un racconto rutilante e lento, a piedi e con mezzi pubblici o talora con una utilitaria che sconfina nel mondo ignoto e sotterraneo a ridosso di quartieri e piazze osservati con lo sguardo acuto e disincantato o ingenuo e innamorato di chi lì ci vive. I parallelismi con Roma, Helsinki, Tallin, San Pietroburgo, New York rendono vieppiù intrigante “l’altra faccia di Partenope”.

L’Autore: Antonio Corvino, di origini pugliesi, napoletano di formazione, è un saggista ed economista. Appassionato degli antichi cammini nelle terre di mezzo, cultore di arte e dedito alla scrittura.

DIALOGA CON L’AUTORE:

Antonio Melcore Direttore , Accademia degli Erranti

OPERE TEMATICHE: Pino Marinosci e Giusy Marinosci, Artisti

L’iniziativa rientra nella rassegna “Pagine Erranti” con Brindisi città che legge.

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie