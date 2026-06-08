Il silenzio assordante che continua a circondare l’Accordo di Programma per Brindisi dice molto sullo stato di una classe politica nazionale, regionale e locale, che continua a perdere sempre più credibilità agli occhi della città e dei tanti lavoratori. Lavoratori che negli anni, sono stati illusi da promesse di rilancio economico e industriale e da centinaia e migliaia di posti di lavoro annunciati e mai concretizzati.

Come organizzazione sindacale Cisal , esprimiamo forte preoccupazione per una situazione che non può più essere ignorata. Brindisi ha bisogno di risposte concrete, di impegni chiari e di tempi certi.

Rinnoviamo pertanto il nostro appello a tutte le istituzioni coinvolte affinché prendano piena consapevolezza dell’urgenza del momento: Basta chiacchere e distintivi si dichiari per “Brindisi una Legge Speciale”con Ammortizzatori Sociali di lunga durata e corsi di formazione finalizzati ad integrazioni salariali ed economici che possano quantomeno alleggerire e gestire nei prossimi mesi una imponente e mastodontica crisi occupazionale del settore industriale .

Massimo Pagliara

Unione Cisal Brindisi.