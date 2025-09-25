Le limitazioni determinate dai lavori stradali in prossimità del PalaPentassuglia non sono un impedimento alla regolare fruizione delle gare interne della squadra di basket cittadina, che milita nel campionato di serie A 2 maschile e che domenica 28 settembre vivrà la sua prima gara interna davanti ad un pubblico che si preannunzia numeroso.

Ieri pomeriggio, il sindaco Giuseppe Marchionna ha incontrato i responsabili della ditta che sta eseguendo i lavori stradali ed ha avuto ampie rassicurazioni che le opere procedono e che domenica non ci saranno problemi particolari di viabilità, sia in fase di ingresso, sia in fase di uscita a fine gara dal Palasport. «Mi è stato assicurato che anche la questione dei parcheggi al momento non pone problemi di sorta – ha detto il sindaco -. In occasione della gara di domenica prossima e con riferimento allo scorrimento più agevole della viabilità, forse sarebbe il caso che quanti intendono partecipare all’evento, anticipino di qualche tempo la loro venuta al PalaPentassuglia».

A completamento dell’impegno per l’evento di domenica, intanto, come per le 19 gare interne dell’attuale campionato di Lega A2 di basket maschile della Valtur Brindisi, l’esecutivo comunale, questa mattina, stanziando la somma di 3.800 euro, ha autorizzato la Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., ad istituire il servizio di collegamento dal parcheggio di Via Spalato al Palasport “Elio Pentassuglia”, per permettere ai cittadini di raggiungere autonomamente il Palasport e farvi ritorno, «con servizio gratuito per gli utenti e onere complessivo a carico del Comune».