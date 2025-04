Il derby del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina va al Conversano, vittorioso per 26-29, ma prestazione assolutamente gagliarda della Junior Fasano, sempre in partita in questo match valido per la 9^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2024/25.

La costante dell’incontro è l’equilibrio, con la parità che regna sovrana sin dall’avvio: bisogna infatti attendere il 14’ per registrare il primo + 2 dell’incontro, con gli ospiti che passano dal 6-5 al 6-8 nel giro di 3’. Un analogo contro parziale dei biancazzurri riporta i fasanesi in vantaggio (9-8 al 20’), ma nel finale di frazione gli uomini di Tarafino sono un po’ più lucidi e tornano sul doppio vantaggio (11-13 al 28’), rientrando negli spogliatoi all’intervallo sul 12-13.

Nella fase iniziale della ripresa si segna poco, con la Junior che al 7’ agguanta nuovamente il Conversano (15-15) ed ha l’opportunità di staccare gli avversari. Tre errori consecutivi in attacco però, costano il break biancoverde che si rivelerà decisivo. Giunta sul 15-18 al 10’, la formazione barese di fatto gestirà con alterne vicende tale divario sino alla fine, non andando mai sul +4, ma non concedendo nemmeno ai locali di scendere sotto le due reti di distacco.

Con coraggio Alessandro Leban e compagni ci provano fino alla fine a riaprire la sfida, senza riuscire però a siglare quella rete che avrebbe perlomeno spaventato Di Giandomenico e compagni, lesti a punire le incertezze dei campioni d’Italia in carica, sotto sul 21-24 al 20’ ed infine sul 26-29 alla sirena.

Nonostante la sconfitta, da questa prova assolutamente positiva la compagine capitanata da Leban può ripartire in vista della trasferta di Eppan di sabato prossimo, e delle restanti partite del finale della regular season.

“Nell’emergenza più totale oggi credo che abbiamo fatto la migliore gara della stagione – dichiara coach Domenico Iaia – Abbiamo cercato di limitare i punti di forza del Conversano, riuscendoci per larghi tratti, ed abbiamo giocato senza timori reverenziali, facendo tutto quanto preparato in allenamento. L’attacco è stato più fluido ed abbiamo trovato più soluzioni; dispiace per qualche errore nei momenti decisivi, nei quali, con più lucidità, avremmo potuto siglare quelle reti che ci avrebbero portato ad una parità che non sarebbe stata demeritata. Onore ai nostri avversari che hanno vinto, noi ci riproveremo contro l’Eppan”.

Junior Fasano-Conversano 26-29 (12-13 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 1, Corcione, Rivan Rodriguez 2, Pugliese 6, Leban, Cantore 6, Marinho Da Cunha, Vinci, Capello Cardozo 3, Neglia, Mizzoni 6, Beorlegui 2, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Conversano: Di Caro, Scaramelli Escalona 4, Bulzamini 7, Goux 6, Gligic, Midtun 1, Di Giandomenico, Radovcic 3, Francelli, Scarcelli, Possamai 2, Di Mascio, Marrochi 3, Iachemet 3. All.: Alessandro Tarafino.

Risultati del 22° turno:

Cassano Magnago-Raimond Sassari 29-21, Publiesse Chiaravalle-Camerano 32-24, Macagi Cingoli-Pressano 32-29, Bozen-Sparer Eppan 35-36, Alperia Black Devils-Brixen 40-34, Junior Fasano-Conversano 26-29, Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro Siracusa 16-36.

Classifica:

Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa 35, Conversano 34, Merano 33, Raimond Sassari 31, Bozen 25, Brixen 24, Junior Fasano 18, Sparer Eppan 17, Macagi Cingoli e Publiesse Chiaravalle 16, Pressano 13, Camerano 6, Secchia Rubiera 5.

Prossimo turno (12/04):

Raimond Sassari-Publiesse Chiaravalle, Teamnetwork Albatro Siracusa-Macagi Cingoli, Camerano-Alperia Black Devils Merano, Conversano-Cassano Magnago, Pressano-Bozen, Sparer Eppan-Junior Fasano (ore 19), Brixen-Secchia Rubiera.

