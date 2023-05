Sidea Group Junior Fasano – Raimond Sassari: 35-32 (15-14 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 3, Sperti, Pugliese 10, Leban 1, Notarangelo 1, Messina, Boggia, Cantore 10, Vinci, Beharevic, Petrovski 1, Ostling 5, Corcione 1, Jarlstam 3. All.: Vito Fovio.

Raimond Sassari: Spanu, Aldini 1, Nardin 6, Mura, Malandrin de Oliveira 2, Bronzo 7, Delogu, Halilkovic 1, Bomboi, Pintori, Sampaolo, Grbavac 2, Hamouda 7, Brzic 6. All.: Francisco Javier “Zupo” Equisoain Azanza.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

La Sidea Group Junior Fasano si aggiudica Gara 3 delle Finali Scudetto, sconfiggendo la Raimond Sassari per 35-32 e conquista, nella bolgia della palestra Zizzi, il quarto titolo di campione d’Italia della sua storia.

Bella ed intensa la contesa, con gli uomini di Vito Fovio che provano subito la fuga tra il 5’ ed il 9’ portandosi sul + 4 (6-2), per poi essere raggiunti dagli ospiti sul 7-7 al 15’. Flavio Messina e compagni tornano sul +3 al 22’ (12-9), ma al 29’ è nuovamente parità (14-14), con i locali che rientrano negli spogliatoi all’intervallo con il minimo vantaggio (15-14).

In avvio di ripresa la Junior tenta di nuovo l’allungo spingendosi sino al 18-14 del 34’, ma il Sassari lentamente ricuce il gap, impattando al 45’ sul 23-23, prologo di una fase vissuta al cardiopalma da atleti e sostenitori sugli spalti, Le due squadre, infatti, restano vicine nel punteggio fino al 53’ (29-28), con il team fasanese che, trascinato anche delle reti di Pablo Cantore e Davide Pugliese, autori di dieci goal a testa, torna poi sul +3 (31-28 al 55’). È di fatto il break decisivo, perché la compagine isolana, mai doma, non riesce più ad avvicinarsi alla Sidea Group che, nell’entusiasmo straordinario della Zizzi, chiude la contesa sul 35-32 a proprio favore, cucendosi sul petto uno scudetto che mancava dal 2018.

Ad alzare il trofeo è, ovviamente, Flavio Messina, con il sodalizio biancazzurro che può finalmente festeggiare il culmine di un’annata sportiva decisamente positiva, che aveva già visto la Junior giungere agli ottavi di finale dell’EHF European Cup ed al secondo posto, con la medaglia d’oro sfiorata di un soffio, alle Finals di Coppa Italia.

Gli uomini di Vito Fovio, all’esordio vincente da allenatore, potranno ora godere di un meritato riposo, con il ritorno ufficiale in campo fissato per la Supercoppa, in programma con la rinnovata formula a quattro squadre (Merano, Sassari e Bressanone le sfidanti) tra l’1 ed il 3 settembre prossimi.

“Ci aspettavamo una lunga battaglia e così è stata – dichara il vice-allenatore Giuseppe Crastolla – Abbiamo fatto una gara intelligente che ci ha permesso di essere quasi sempre in vantaggio durante l’arco della partita, anche se il Sassari, a cui vanno i nostri complimenti, ci ha provato fino all’ultimo. Questo scudetto è il premio per una stagione non affatto semplice, ma che ci ha visto toglierci grandi soddisfazioni sia in Italia che in Europa. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, dal capitano al più piccolo della squadra, ognuno fondamentale e fantastico, e colgo l’occasione per ringraziare la società, la quale ha scommesso su Vito Fovio e me, e che è stata sempre presente, anche nei momenti nei quali non si poteva immaginare questo splendido traguardo. Siamo campioni d’Italia!”.

