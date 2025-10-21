October 21, 2025
Ott 21, 2025    Posted by    news 0

Si apre una nuova stagione di valorizzazione per il patrimonio di San Vito grazie al progetto “SAN VITO DEI NORMANNI: CULTURA, NATURA E TRADIZIONE IN CAMMINO”. Il Comune si è aggiudicato un importante finanziamento dal P.O.C. Puglia 2021/2027 – Area tematica 3 “Competitività imprese” – Linea d’intervento 3.2 “Turismo e ospitalità”, destinato al potenziamento e alla qualificazione degli Uffici di Accoglienza turistica della rete regionale.

 

“Siamo estremamente soddisfatti di questo importante risultato – ha dichiarato la sindaca Silvana Errico – un sentimento che esprimo anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni. Questo progetto rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del nostro patrimonio e per lo sviluppo di un turismo di qualità nel nostro territorio.”
Questo finanziamento permetterà all’Infopoint turistico della città di ampliare i propri orari di apertura, garantendo un punto di accoglienza, informazione e suggerimenti più accessibile e funzionale per i visitatori, e rafforzando il suo ruolo di snodo cruciale per la fruizione del territorio.

Ma il potenziamento non si ferma all’orario: l’Infopoint si trasforma in un vero e proprio motore di esperienze, proponendo un ricco calendario di attività gratuite che animeranno i luoghi simbolo di San Vito dei Normanni fino a gennaio, anche durante il periodo natalizio. Il programma alternerà escursioni, laboratori, approfondimenti e visite guidate, coinvolgendo residenti e visitatori temporanei.
Un viaggio tra storia e paesaggio. Il cuore del progetto batte lungo percorsi di grande fascino storico e naturalistico, che alternano attività diverse adatte a tutti.

Visite guidate e beni culturali con Lo splendore della Cripta di San Biagio, proposta l’1 novembre, il 27 dicembre e il 6 gennaio. L’esperienza Castello di Alceste: storia e memoria si terrà il 23 novembre e il 14 dicembre. L’itinerario guidato nel centro storico San Vito, misteri e bellezza è previsto per il 21 dicembre e il 4 gennaio;
Laboratori e attività esperienziali per bambini come Info Lab: i laboratori dell’Infopoint che si svolgerà il 31 ottobre e il 7 dicembre, mentre l’attività sensoriale e gastronomica Il gusto di San Vito sarà in programma per il 9 novembre.

Non mancheranno le attività per famiglie e bambini: San Vito for Kids, dedicato ai più piccoli, animerà le giornate del 13 dicembre e del 6 gennaio, e le esperienze astronomiche e ambientali: Con la testa fra le stelle, dedicata all’osservazione del cielo, si svolgerà l’8 dicembre e il 5 gennaio. L’escursione in bici elettrica X-TRA San Vito in e-bike è prevista per il 1° gennaio, per iniziare il nuovo anno a pedali unendo la Città alla Riserva di Torre Guaceto.

 

Tutte le attività in calendario saranno erogate gratuitamente e condotte da professionisti qualificati, tra guide turistiche e guide ambientali escursionistiche coordinate da Cooperativa Thalassia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le attività sono a numero limitato e con prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazioni: www.cooperativathalassia.it/calendario – WhatsApp +39 331 9277579 – segreteria@cooperativathalassia.it – Facebook: Thalassia Coop – Instagram: Thalassia Cooperativa

Related Posts

Cancellato il volo per Roma delle 11.15: Aeroporti di Puglia rimanda la decisione a ITA Airways. Scoppia lo scontro politico

Mouaha convocato in Nazionale Camerunense, doppia variazione di calendario per la Valtur Brindisi

E’ uscito “L’ordine verso l’assurdo”, il nuovo libro di Danilo Zezza

La Grande Mostra e Libertas il profumo degli impressionisti

Dona il sangue, dona la vita: al Tribunale di Brindisi una donazione straordinaria a cura dell’Anm

Altissima adesione oltre il 90% allo sciopero EUROAPI. In mattinata incontro in Prefettura

No Comments

Leave a Comment