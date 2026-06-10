Primo giorno operativo per la consueta linea giornaliera di trasporto pubblico stagionale “Cisternino – Caranna – Pilone – Torre Canne” della STP Brindisi, un buon servizio preciso e puntuale molto apprezzato che accompagna sette giorni alla settimana mattina e sera l’utenza composta maggiormente da famiglie e da ragazzi negli stabilimenti balneari più rinomati del litorale brindisino come Lido Boscoverde, Lido Morelli, Lido Macchia Mediterranea, Lido Tavernese, Camping Le Dune, Hotel Levante ma che assicura anche il collegamento con il centro della frazione di Torre Canne, utilizzata dai lavoratori impegnati nelle strutture del territorio che in questi primi giorni di stagione estiva registrano già un importante afflusso di turisti, con una buona rappresentanza di pubblico straniero.

La prima corsa che da Cisternino raggiunge Pilone-Torre Canne è alle 8,00 del mattino e che registra un buon afflusso di utenti, con una buona parte diretti al Grand Hotel delle Terme per i consueti trattamenti benessere.

L’ultima corsa di rientro dal Pilone per Cisternino alle ore 19,00.