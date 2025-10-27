I nuovi servizi per le imprese di ARPAL Puglia saranno i protagonisti di una speciale rassegna di dieci incontri, gli “AperiJob”, che si svolgeranno nei Centri per l’Impiego con la partecipazione del mondo imprenditoriale, dei consulenti del lavoro, dei commercialisti e delle associazioni datoriali.

Nel corso del Festival si terranno sei momenti di approfondimento delle tematiche cruciali riguardanti il lavoro ospitati nelle province di Brindisi e Lecce.

Tra questi, in provincia di Brindisi, presso la sede della Regione in via Torpisana 114, il 5 novembre, alle ore 10 sarà presentato il primo rapporto Arpal su “Il mercato del lavoro in Puglia: caratteristiche, dinamiche e fabbisogni occupazionali 2025-2028”.

A presentare e moderare l’evento sarà la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego Brindisi/Taranto e Lecce ARPAL Puglia, dott.ssa Marta Basile.

Ad intervenire, il professore di economia applicata dell’Università degli studi di Bari Gianfranco Viesti, il presidente della camera di commercio BR/TA Vincenzo Cesareo, il segretario generale CGIL Brindisi Massimo Di Cesare, il segretario generale UST CISL TA/BR Luigi Spinzi e il segretario generale UIL FPL Gianluca Facecchia.

Concluderà il convegno il Direttore ARPAL Puglia, Gianluca Budano.

La partecipazione è libera e gratuita.