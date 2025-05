Martedì 13 Maggio 2025 il Comune di Torre Santa Susanna, in occasione della 4^ Tappa del Giro d’Italia “Alberobello-Lecce”, il quale sarà interessato dal transito del convoglio di gara.

Il transito della carovana impegnerà tutta la direttrice viaria a partire dal limite comunale di confine con il Comune di Oria (S.P. 62), sino al limite comunale di confine con il Comune di San Pancrazio Salentino (S.P. 68), per una lunghezza di circa Km 9.00 (Km nove).

La corsa dei professionisti sarà anticipata da una manifestazione ciclistica non competitiva con biciclette a pedalata assistita denominata Giro-E che percorrerà parzialmente il percorso di gara circa un’ora e 45 minuti prima dei professionisti, nonché dal passaggio della Carovana pubblicitaria composta da circa 40 veicoli.

Per consentire lo svolgimento regolare della manifestazione, il Responsabile del settore Polizia Locale del Comune ha emanato l’ordinanza n. 50 del 3.05.2025 che regola la circolazione e la sosta nelle aree interessate dall’evento.

Tale provvedimento dispone per la giornata di MARTEDI’ 13 MAGGIO 2025:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e, comunque, fino a cessate esigenze sulle strade che costituiscono il percorso di gara:

– S.P.62 Oria/Torre, a partire dal confine comunale (Via Martucci II)

– Via Oria

– Largo Pozzi

– Via Galliano

– Largo Verdi

– Via Angela Sala/Arciprete Pace

– Largo Santa Susanna

– Via Risorgimento

– Piazza Convento

– Via Carducci

– Via San Pancrazio

– S.P. 68 Torre /San Pancrazio S.no, sino al confine comunale (Via Lubelli o Lello Bello)

Su dette strade, in ambo i sensi di marcia, è, quindi, imposto DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (compresa sosta e fermata) e PEDONALE.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, sul tratto interessato dal transito dei concorrenti;

è vietato immettersi nelle Vie interessate dal percorso di gara di cui sopra, provenienti da aree e strade -anche private- con esse confinanti/intersecanti (p.e.: strade interpoderali e/o vicinali, abitazioni, garage -anche con passo carrabile-, fondi rustici, tratturi, ecc …)

è vietato attraversare i tratti interessati dal circuito di gara di cui sopra, sia ai veicoli, sia ai pedoni anche in corrispondenza di attraversamenti pedonali presenti nel circuito

è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando la segnaletica temporanea -fissa e mobile-, nonché le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza e/o del personale dell’Organizzazione, ove presenti

DIVIETO DI SOSTA, con rimozione forzata

è imposto sulle medesime strade di cui innanzi divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 08:00 alle ore 17:00, e comunque fino alla completa cessazione delle esigenze connesse al transito dell’intero convoglio di gara. Il divieto comprende anche gli stalli di sosta riservati.

Inoltre, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e comunque fino a cessate esigenze, poiché sono previsti convogliamenti di traffico su Via Papa Giovanni XXIII, Via Arno e Via Tevere, è disposto:

1. a) Via Papa Giovanni XXIII: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ambo i lati, a partire da Via Carducci sino a Via Mesagne

2. b) Via Papa Giovanni XXIII: istituzione temporanea del DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli, a partire da Via Carducci sino alla intersezione con Via San Pancrazio

3. c) Via Arno: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA lato civici dispari, a partire dalla intersezione con Via Tevere sino a Via Michelangelo Buonarroti;

4. d) Via Tevere: limitatamente al tratto compreso tra Via Arno e Via Martiri della Resistenza, istituzione temporanea del SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE per tutte le categorie di veicoli, nella direzione che da Via Carducci conduce a Via Dott. R. Muscogiuri

5. e) Via Martiri della Resistenza: all’intersezione con la Via Tevere è fatto obbligo di procedere diritto o svoltare a destra.

Percorso alternativo e PUNTO DI ATTRAVERSAMENTO CONTROLLATO

La sospensione della circolazione prevede il dirottamento del traffico su itinerari separati dal percorso di gara, con un unico punto di attraversamento veicolare (Nord/Sud) in Via Papa Giovanni XXIII/Tevere intersezione con Via Carducci. (Vedi QR Code)

ITINERARI IN INGRESSO

1. da ERCHIE (ex S.P. 63)

– In entrata a Torre Santa Susanna: svolta a destra per Via De Gasperi, Via Donatello, Via Ticino, Via Arno, Via Tevere, Via Papa Giovanni XXIII ed uscita su Via Mesagne/S.P.69;

1. da MESAGNE (S.P. 69)

– in entrata a Torre Santa Susanna: svolta a sinistra per Via Papa Giovanni XXIII, Via Tevere, Via Dott. R. Muscogiuri, svolta a sinistra per Via Erchie;

1. da LATIANO (S.P. 70)

– in entrata a Torre Santa Susanna: svolta a sinistra per Via Bernini, svolta a destra su Via Mesagne, svolta a sinistra su Via Papa Giovanni XXIII, Via Tevere, Via Dott. R. Muscogiuri, svolta a sinistra per Via Erchie;

1. da SAN COSIMO (ORIA) (S.P. 60)

– in entrata a Torre Santa Susanna: svolta a destra per la C.da Arciprete, a sinistra per Via Vecchia Manduria, a destra per Via Marconi e uscita su Via Erchie.

Mappe percorsi