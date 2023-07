Sono un cittadino di Brindisi che paga regolarmente le tasse, e vi segnalo, che sul nostro bellissimo lungomare e esattamente di fronte al palazzo Montenegro sede della casa del Prefetto, e nei pressi della fermata della motobarca Brindisi-Casale, c’è una pavimentazione in legno formata da tante doghe assemblate tra di loro con delle viti autofilettanti, che dopo un decennio dalla loro installazione hanno urgentemente bisogno di manutenzione, perché molte di queste doghe non sono più allineate tra di loro e anche le viti si trovano sollevate, e quindi pericolose per molti passanti sia italiani che stranieri che vi transitano soprattutto in questo periodo estivo, dove sulle stesse spesso si inciampa con conseguenti cadute.

Proprio un ultimo caso è successo alcuni giorni fà con una cittadina straniera che è caduta proprio a causa di ciò, riportando delle escoriazioni alle gambe, fortunatamente in auto avevo la mia cassetta di medicazione, e gli ho prestato il primo soccorso medicandole le varie ferite, la signora mi ha ringraziato veramente di cuore.

Ora pensiamo se dovesse succedere a una persona anziana che è affetta da osteoporosi, che oltre alle ferite potrebbe subire anche delle fratture.



Vi rivolgo alla Vs. testata per far arrivare la notizia ai nostri amministratori spesso insensibili a questi problemi e che dovrebbero intervenire per ripristinare la più presto possibile tutta o in parte la pavimentazione in legno prima che succedano degli infortuni seri ai danni dei cittadini.