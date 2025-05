Nella Giornata Nazionale della Legalità e nel ricordo della strage di Capaci di trentatré anni fa, abbiamo deciso di organizzare un incontro dibattito sul voto di scambio attraverso una profonda riflessione contro l’inquinamento mafioso della politica e della democrazia, nel rispetto dei valori di impegno, solidarietà e giustizia che hanno ispirato le vite dei Giudici Falcone e Borsellino. Nella mattinata di venerdì u.s. abbiamo depositato a nome della comunità delle democratiche e dei democratici di Carovigno nella Piazzetta Leonardo Santoro, vittima innocente di mafia, una corona di fiori.

Un gesto simbolico ma ricco di significato affinché il dovere della memoria non si affievolisca mai. Un doveroso ringraziamento a chi, con profonda sensibilità, ha preso parte alla deposizione dei fiori, dalle Associazioni ai Sindacati all’Amministrazione comunale, dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Carovigno Maresciallo Maggiore Giuseppe Berardino al Comandante della Polizia Locale Dott. Gabriele Grassi.

Nel pomeriggio invece presso l’auditorium della Chiesa del Soccorso, si è svolto il dibattito sul voto di scambio che ha con forza evidenziato una realtà diffusa nella quale, così come emerso dalle indagini e dalla cronaca, la corruzione entra nelle amministrazioni anche prima che vengano nominate ed inizino a lavorare, proprio attraverso forme di clientelismo elettorale. Il fenomeno dello scambio politico-mafioso nei comuni risulta essere, dunque, abbastanza diffuso, così come attestato dalle numerose e pesanti condanne intervenute nei confronti di coloro che ottengono voti di scambio.

Quale futuro quindi per la politica che deve assolutamente dotarsi di contromisure importanti per recuperare anche e soprattutto il rapporto con i cittadini?

Il partecipato dibattitto si è svolto con la moderazione del Segretario del Circolo PD di Carovigno Luigi Bennardi e con la partecipazione di Maurizio Bruno Consigliere Regionale PD, Davide Carlucci giornalista di Repubblica, Domenico Conte già Sindaco di San Vito dei Normanni ed ex funzionario della Polizia di Stato, Elisa Mariano della Segreteria regionale PD con delega alle diseguaglianze e Leonardo Palmisano della Segreteria regionale PD con delega all’antimafia.

La scelta di dedicare un dibattito al voto di scambio in una cittadina, immeritatamente travolta dall’infamia dello scioglimento per infiltrazione mafiosa anni fa, si è rivelata non solo riuscita ma molto appropriata grazie all’importante partecipazione di tanti cittadini intervenuti congiuntamente al coinvolgimento delle Associazioni culturali, del Comitato degli Agricoltori di Carovigno, dei Sindacati e degli amici delle altre forze politiche della nostra comunità carovignese.

COMUNICATO STAMPA PD CAROVIGNO