L’anticipo del venerdì sera della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2, vedrà opposte la Victoria Libertas Pesaro, attuale capolista a quota 34 punti e la Valtur Brindisi, inseguitrice del gruppo alle spalle della VL a quota 32 punti, match visibile in diretta su RaiSport HD, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle ore 20:45.

Un vero scontro al vertice che catalizzerà le attenzioni di tutte le contendenti in causa, in particolar modo Pesaro e Brindisi da cui il risultato finale potrà indirizzare il proprio percorso e le ambizioni di certificare o conquistare il vertice del campionato. La partita di andata, disputata il 7 dicembre 2025, dimostrò l’equilibrio e lo spettacolo di un match avvincente deciso nei secondi finale, grazie alla tripla del sorpasso di Francis a 15 secondi dal termine e i due liberi di Cinciarini a cristallizzare la vittoria Valtur con il punteggio di 68-64.

Quarantanovesima sfida tra le due squadre nella loro storia, con i marchigiani avanti 26-22 nel computo totale e in leggero vantaggio nelle sfide casalinghe per 12-10. Nelle ultime sette gare tra le due società giocate alla Vitrifrigo Arena, sei in Lega A e una in Serie A2, in cinque occasioni a vincere è stata Brindisi.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, il capitano e atleta biancoazzurro Todor Radonjic: “Sarà una partita importantissima per la classifica, mancano ancora tante giornate al termine e c’è grande equilibrio in classifica ma siamo consapevoli dell’importanza dello scontro diretto a Pesaro. Abbiamo tutto per fare bene, ci siamo preparati in questi giorni e vogliamo fare una bella prestazione per sbloccarci anche fuori casa, dove nell’ultimo periodo abbiamo sofferto. Ci siamo concentrati sulle indicazioni dello staff tecnico e vogliamo arrivare pronti a questa grande sfida al vertice”.

Grande ex della partita, Andrea Cinciarini, nativo di Cattolica, che ha mosso i primi passi della sua carriera nel settore giovanile marchigiano per esordire alla sua prima esperienza da senior nel 2004/2005 alla Virtus Pesaro. A distanza di venti anni, nella stagione 2023/24, il ritorno a Pesaro in Serie A alla media di 9.4 punti, 5.3 rimbalzi, 6.2 assist ed 1.8 palle recuperate risultando il terzo miglior assistman del campionato ed il secondo nella voce dei recuperi.

La partita sarà trasmessa venerdì sera 30 gennaio in diretta alle ore 20:45 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana. La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.

