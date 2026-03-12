Un grosso esemplare di Pesce luna è stato soccorso nella tarda serata di ieri all’interno del porto di Brindisi, dove si trovava in evidente difficoltà tra le numerose imbarcazioni ormeggiate.

L’allarme è scattato quando il grande pesce, probabilmente disorientato, ha iniziato a muoversi con difficoltà nello specchio d’acqua tra le barche, attirando l’attenzione di alcuni presenti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco: una terrestre e una navale. I soccorritori hanno prima provveduto ad allontanare con cautela l’animale dalla banchina e dalle imbarcazioni, quindi lo hanno accompagnato lentamente verso l’uscita del porto, indirizzandolo verso acque più aperte.

Alle operazioni hanno assistito anche un responsabile della Capitaneria di porto e il veterinario della Asl, che hanno seguito l’intervento per verificare le condizioni dell’animale.

L’operazione si è conclusa senza particolari criticità e il pesce luna ha potuto riprendere il largo.