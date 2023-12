Il Natale si avvicina e la rassegna culturale e di spettacolo “Brindisi a Natale 2023”, organizzata dal Comune di Brindisi, entra nel vivo e sfoglio il suo programma.

Brindisi si veste di festa per accogliere una delle iniziative più attese, “L’Atmosfera di Natale”, in programma in piazza Vittoria venerdì 15 e martedì 19 dicembre, dalle 17.30 alle 20. Protagonisti i bambini, attesi nella residenza di Babbo Natale per dare ancora più magia a un luogo esclusivo.

Seduto sul suo trono gonfiabile e immerso in un’ambientazione fiabesca, Babbo Natale ascolterà i desideri, i sogni e le confidenze dei più piccoli donando loro caramelle e offrendosi per un selfie-ricordo. Un piccolo sobborgo di festa, colorato e pieno di gioia, prenderà forma in piazza Vittoria e diventerà uno spazio scenografico, decorato e illuminato per evocare tutto lo splendore e lo spirito del periodo festivo: un invito per le famiglie a incontrarsi e a scambiarsi momenti preziosi. L’insediamento, che riproduce nell’immaginario il villaggio delle meraviglie di Rovaniemi, sarà costellato di luci e festoni per ricreare l’incanto e l’aura saggia e rassicurante del vecchio omone con la barba e regalare ai piccoli visitatori un’esperienza fatta solo di magia.

La magia del Natale è fatta anche di suoni che riempiono e riscaldano l’atmosfera restituendo il senso più profondo della festa. In tema natalizio è il concerto della “Jingle Band”, in programma in piazza Vittoria sabato 16 dicembre, con inizio alle 18.30. Le più belle rivisitazioni dei grandi classici Natalizi e non solo, riproposti in chiave swing, rock, pop, funky e tanto altro, si mescolano con le atmosfere delle strade illuminate della città. Il gruppo, composto da cinque elementi, presenta un duo vocale, Francesca Fonseca e Francesco Pettinato, oltre a tastiera, chitarra e batteria, Fabio Masi, Fabio Di Viesto e il giovanissimo Samuele Fisiola. La passione per il periodo più bello dell’anno, che unisce i componenti della band, vuole trasformarsi in un dono di festa e di gioia per grandi e bambini che riempia le vie e riscaldi i cuori.

È festa anche a Tuturano con l’arrivo di Babbo Natale e degli elfi aiutanti che invaderanno piazza Regina Margherita, sempre sabato 16 dicembre, a partire dalle 18. Una festa in piazza animata dagli elfi di Babbo Natale che intratterranno i bambini con baby dance e attività ludiche, con la partecipazione di Topolino e Minnie in versione natalizia, oltre al tanto atteso Babbo Natale. Gli ospiti aggiungeranno un tocco di fascino e magia, offrendo ai bambini l’opportunità di incontrare e conoscere da vicino alcuni dei loro personaggi preferiti. I piccoli potranno farsi truccare da artisti professionisti, scegliendo tra una varietà di disegni e colori, in un ambiente sicuro e divertente. Un tardo pomeriggio che metterà al centro la famiglia ravvivando il senso di comunità e costellando la piazza di quelle piccole magie che soltanto il Natale sa regalare. Leggere, inaspettate, sorprendenti.

Programma completo di “Brindisi a Natale 2023” su rebrand.ly/BrindisiaNatale.

