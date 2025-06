L’area mercatale si arricchisce con un nuovo tassello green.

Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha approvato un progetto da 1,1 milioni di euro per la realizzazione di un’area verde nel Giardino delle Delizie che consentirà lo svolgimento del mercato in un contesto naturale ed ecosostenibile. La progettualità, dopo una fase di consultazione pubblica, sarà candidata ad un finanziamento regionale.

“L’area mercatale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è una infrastruttura essenziale per lo sviluppo dell’economia cittadina. Sin dal primo momento abbiamo immaginato questo spazio non come un semplice parcheggio per gli operatori, ma come un ambiente integrato con il quartiere capace di accogliere i cittadini anche nel tempo libero. In caso di finanziamento restituiremo alla comunità il giardino nella sua dimensione storica.”

Il progetto prevede la creazione di un’area filtro prima dell’accesso alla zona mercatale con la realizzazione di percorsi pedonali immersi nel verde, di una piazza con alberature e la rifunzionalizzazione del piccolo edificio che è presente nell’area.

“Con questo progetto – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – intendiamo dare vita ad un vero e proprio percorso naturale nel cuore della Città. Uno spazio pubblico al servizio dei cittadini che potranno trascorrere qui momenti di relax o dedicati all’attività fisica senza vincoli d’orario.”

Il progetto prevede la reintroduzione del bosco lungo il perimetro dell’area e la piantumazione di un ampio frutteto. La riconfigurazione del “Giardino delle Delizie” intende omaggiare idealmente le origini storiche di questo luogo che affonda le sue radici nel XVIII secolo.

“L’idea di coniugare le attività economiche con un ampio spazio verde – afferma l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – valorizzerà ulteriormente il lavoro degli operatori rendendo il rito del mercato settimanale come una esperienza unica e non replicabile in altri luoghi.”

Il progetto approvato è consultabile sul sito internet istituzionale. I cittadini interessati potranno presentare osservazioni sino al 20 giugno per migliorare la progettualità che sarà candidata al bando regionale per la realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane.

“Questo suggestivo progetto – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – è una straordinaria opportunità per ripensare lo sviluppo urbano ed economico in chiave ecosostenibile. Un aspetto fondamentale per il futuro dei nostri territori che negli ultimi decenni sono stati bersaglio di un consumo del suolo spesso del tutto ingiustificato.”

