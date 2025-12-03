L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano rinnova anche nel 2026 il contributo per il supporto del diritto allo studio, con la fornitura di city bike, destinato agli studenti universitari residenti nel Comune di Fasano, iscritti all’anno accademico 2025/2026, che produrranno istanza secondo le modalità previste dal bando. Lo stanziamento sarà destinato alla fornitura di n. 15 city bike estendibile sino all’esaurimento dello stesso.

Possono partecipare al bando tutti i cittadini (italiani e stranieri) residenti a Fasano alla data di presentazione della domanda, che siano iscritti a corsi universitari con sede in Italia e all’estero. Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al bando gli studenti universitari che hanno già ottenuto il bonus nelle precedenti edizioni del progetto #ChooseYourWay e La Strada Giusta.

L’istanza dovrà essere inoltrata al Servizio Politiche Giovanili del Comune di Fasano all’indirizzo comunefasano@pec.rupar.puglia.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fasano entro il 20 dicembre 2025 corredata da “Certificato di Autodichiarazione Iscrizione con Esami” (ritirabile presso la Segreteria dell’Università oppure scaricabile dal portale Esse3 dell’Università, nella sezione Segreteria/Certificati) e facoltativamente con dichiarazione ISEE-U (in caso di mancata dichiarazione nel calcolo del punteggio sarà considerato il reddito di fascia più alta).

All’esito dell’istruttoria i richiedenti saranno inseriti in una delle seguenti graduatorie:

• immatricolati nel corrente anno accademico e iscritti al primo anno delle specialistiche;

• iscritti negli anni successivi al primo di ogni corso di laurea.

La posizione nelle graduatorie sarà determinata mediante l’attribuzione di un punteggio calcolato con appositi modelli matematici come da allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente bando.

Entro il 19 gennaio 2026, nella pagina dedicata al progetto sul sito istituzionale, saranno pubblicate le graduatorie degli aventi titolo per il contributo. Eventuali ricorsi potranno essere presentati in forma scritta/cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 18,00 del 5 febbraio 2026 o entro la stessa data attraverso PEC comunefasano@pec.rupar.puglia.it. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 12 febbraio 2026.

Per info e documentazione del bando CLICCA QUI

Ufficio Stampa

Città di Fasano