Domani 14 novembre, alle ore 12.00, nel Polo Universitario “Vittorio Valerio”, sede decentrata della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari, si svolgerà la “Cerimonia di saluto alle matricole” dell’anno accademico 2023-2024 dei corsi di laurea nelle Professioni sanitarie di Fisioterapia e Infermieristica.

Il saluto agli studenti e ai loro familiari, nonché al corpo docente convocato per l’occasione, sarà portato dal delegato del Rettore professoressa Anna Paterno, dal Preside della Facoltà di Medicina professor Alessandro Dell’Erba, dalla coordinatrice dei Corsi di laurea di Brindisi, Lecce e Tricase professoressa Anna Maria Sardanelli. Saranno presenti anche i rappresentanti delle autorità locali: la prefetta Michela La Iacona, il presidente della Provincia Antonio Matarrelli e il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, accolti dal direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio.

Introdurrà l’incontro la dottoressa Sandra Fersini, dirigente responsabile dell’unità operativa Formazione aziendale e universitaria della Asl Brindisi, mentre per gli auguri alle matricole interverranno i rappresentanti degli studenti e i direttori didattici dei corsi di laurea a nome di tutto lo staff del Polo Universitario.

Per il nuovo anno accademico si sono iscritti 100 studenti di Infermieristica e 45 di Fisioterapia, provenienti da tutta la regione e anche da fuori regione (Sicilia, Calabria, Campania). Le matricole andranno a integrarsi con la comunità universitaria che vede giornalmente impegnati complessivamente 400 studenti nelle lezioni in aula e nelle unità operative sanitarie della Asl Brindisi.

