Ricomincia in presenza il nuovo anno accademico 2021/2022 nel Polo universitario “Vittorio Valerio” della Asl Brindisi, che ospita i corsi di laurea nelle professioni sanitarie della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari. Lunedì 13 dicembre alle 16.30 la cerimonia di saluto alle matricole, nella sede in piazza Di Summa, alla presenza delle autorità accademiche, civili e religiose.

Dopo i saluti del prefetto Carolina Bellantoni, del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, del Vescovo S.E. monsignor Domenico Caliandro e del direttore generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, intervengono il preside della Scuola di Medicina professor Alessandro Dell’Erba, la presidente della Interclasse Brindisi-Lecce-Tricase professoressa Anna Maria Sardanelli, il direttore didattico del Polo Pietro Gatti, la responsabile di sede e dirigente della Formazione aziendale Sandra Fersini.

Parteciperanno anche i coordinatori, i tutor e i docenti dei corsi. Sono 86 gli iscritti al corso di laurea in Infermieristica e 45 a quello in Fisioterapia. Gli studenti saranno presenti alla cerimonia insieme ai loro familiari.

