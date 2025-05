Si sono concluse oggi, lunedì 26 maggio le operazioni di verifica e controllo condotte dal Nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare Italiana nelle acque del porto di Savelletri. Le attività di bonifica, iniziate a seguito di una segnalazione riguardante la possibile presenza di un ordigno bellico di grosse dimensioni, hanno avuto esito negativo: nessun residuato bellico è stato rinvenuto sul fondale marino dell’area portuale.

A darne notizia è il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione, rimanendo in costante contatto con le autorità preposte.

«Desidero ringraziare sentitamente gli operatori del Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare Italiana per la celerità e l’alta professionalità dimostrate nel corso di questo delicato intervento – ha dichiarato il Sindaco Zaccaria -. La loro competenza ha permesso di fugare ogni dubbio e di restituire piena serenità alla comunità e agli operatori portuali. Un ringraziamento particolare va esteso al Signor Prefetto della Provincia di Brindisi, Luigi Carnevale, al Questore dott. Aurelio Montaruli, al Comandante Luigi Amitrano della Capitaneria di Porto di Brindisi e al comandante Vito Domenico De Mario dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Savelletri, per la solerzia e l’attenzione con cui hanno gestito questo delicato procedimento, coordinando efficacemente le operazioni».

Il Primo Cittadino ha inoltre annunciato che l’Amministrazione Comunale sta attentamente valutando, di concerto con l’Avvocatura comunale, la possibilità di intraprendere azioni legali. Nello specifico, si sta esaminando l’eventuale sussistenza del reato di procurato allarme presso l’Autorità, previsto e punito dall’Articolo 658 del Codice Penale, nei confronti di chi ha generato l’allerta che ha portato all’intervento.

«È fondamentale – ha proseguito il Sindaco Zaccaria -, evidenziare come la chiusura del porto, resasi necessaria a seguito dell’esposto che segnalava la presenza dell’ordigno, abbia causato un grave danno economico al comparto della pesca locale e un significativo rallentamento alle già programmate operazioni di dragaggio del porto stesso. È inaccettabile che segnalazioni infondate possano generare non solo inutili preoccupazioni e dispendio di risorse pubbliche, ma anche ripercussioni economiche concrete sulle attività produttive del nostro territorio. Per questo motivo, valuteremo con la massima attenzione ogni azione a tutela degli interessi della nostra comunità».

Nella giornata di domani, dopo che il Nucleo S.D.A.I. avrà inviato il proprio report alle autorità competenti, si attende con ogni probabilità l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Brindisi per restituire al porto la piena operatività

