I Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a seguito degli accertamenti finalizzati a infrenare la diffusione del virus Covid–19, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne imprenditore francavillese. In particolare, a seguito di un controllo di routine circa il rispetto dell’isolamento fiduciario dei POSITIVI al virus, indicati nell’elenco del Dipartimento di Prevenzione – ASL Brindisi, i militari si sono recati presso l’abitazione dell’interessato, accertando la sua arbitraria assenza dal domicilio. Questi, contattato telefonicamente dai Carabinieri ha riferito di essersi momentaneamente recato presso il suo studio professionale, sito in altra via del centro urbano, cosa che però è risultata falsa anche perché, dopo pochi minuti, è stata riscontrata la sua presenza sulla litoranea di San Pietro in Bevagna (TA) dove i Carabinieri di Manduria (TA) lo hanno fermato per un controllo alla circolazione stradale, ai quali ovviamente non ha riferito nulla circa la sua positività al virus. Per tali episodi il responsabile è stato deferito in stato di libertà alle Autorità Giudiziarie di Brindisi e Taranto.